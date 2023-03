Barbara d’Urso nera dopo le foto con la sua nipotina su Chi: esplode a Pomeriggio 5

E' furiosa Barbara d'Urso dopo che sulla rivista Chi sono state pubblicate le foto della sua nipotina

Il povero Alex Fiumara si è preso l’ira funesta di Barbara d’Urso anche se poco c’entrava con quello che è successo. Tutto è iniziato con la pubblicazione di alcune foto che mostrano la conduttrice al parco insieme a suo figlio, la compagna e la nipotina, nata pochi mesi fa. Barbara d’Urso poche settimana fa a Verissimo aveva spiegato a Silvia Toffanin quanto fosse importante per la sua famiglia non pubblicizzare in nessun modo questa cosa, non vuole che i suoi figli facciano parte di un mondo del quale non si sentono parte in causa. Ha rivelato che spesso quando la vanno a trovare si camuffano, che usano tanti stratagemmi per non farsi fotografare. Nonostante questo, è successo. Ieri sulla rivista Chi sono state pubblicate alcune foto che mostrano la conduttrice insieme alla sua nipotina, per la prima volta. Il volto di Barbara d’Urso, come si vede nelle immagini, è quello di chi non ha preso affatto bene la cosa. E ieri nella puntata di Pomeriggio 5, ha spiegato a Fiumara, perchè è arrabbiata con lui e con tutta la categoria dei paparazzi.

L’ira di Barbara d’Urso per le foto con la sua nipotina

“Volevo dirti una cosa Alex, mi raccomando oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me” queste le parole dello spazio della puntata di Pomeriggio 5 del primo marzo dedicata al gossip. “Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite” ha detto la conduttrice in diretta su Canale 5.

Poi ha aggiunto: “Ok, non c’è nulla di grave. Alfonso le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio.”

E ha concluso: “Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”.