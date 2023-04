Federico Balzaretti alla figlia Julia: “Bambine come te non ne fanno più”

Il messaggio di Federico Balzaretti alla figlia Julia che ha 10 anni e si alza presto per cucinare la pasta, andare a scuola e poi a danza fino alla sera

In studio a Verissimo ospiti Eleonora Abbagnato e sua figlia Julia, che ha 10 anni, è bellissima ed elegante come lei, somiglia tanto anche al suo papà, Federico Balzaretti. C’è un videomessaggio dell’ex calciatore, è per sua moglie e per sua figlia; entrambe si commuovono con le parole di Federico. E’ dolcissima Julia che asciuga gli occhi ancora prima che il suo papà dica qualcosa, già vederlo in video la rende felice. Più felice di tutti è Eleonora Abbagnato che osserva i suoi amori, sono solo una parte della sua famiglia. “Io non posso che dirti che ti amo la follia e te l’avrò già detto un miliardo di volte ma è sempre la volta buona per ricordarti che sono innamorato pazzo di te. Sei una donna straordinaria, una madre meravigliosa, una moglie stupenda e non mi fai mancare mai affetto e amore. Nel tuo lavoro sei il top. In tutto quello che hai fatto sei arrivata al vertice e anche l’ultimo incarico che ti ha dato il ministro credo che sia per tutti noi motivo di orgoglio, siamo orgogliosi di te” è il messaggio di Federico Balzaretti per sua moglie.

Il messaggio di Federico Balzaretti per sua figlia Julia

Julia ha solo 10 anni ma le idee ben chiare. Appassionata come sua madre, la danza è già la sua vita, vuole seguire i passi di Eleonora. Madre e figlia sono insieme sul palcoscenico, il loro tour le sta facendo viaggiare e danzare insieme.

“Julia, quello che dice sempre papà è che le bambine come te non ne fanno più. Tu sei straordinaria in quello che fai. Ti svegli la mattina alle 7 per farti la pasta, poi vai a scuola e sei brava a scuola; vai danza fino alle 9 di sera. E stai facendo delle esperienze straordinarie, anche quella di ballare con mamma credo che sia per te e per tutti noi in famiglia bello perché è straordinario vedervi insieme in quel passo a due. Ti voglio un mondo di bene, ti abbraccio tantissimo. Amore ti amo immensamente”. Julia ed Eleonora si guardano commosse, i fazzoletti di Verissimo per asciugare gli occhi, felici.