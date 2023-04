Eleonora Abbagnato, il sacrificio più grande dei genitori: “Rinunciare a nostra figlia”

I genitori di Eleonora Abbagnato commuovono fino alle lacrime la ballerina ma anche Silvia Toffanin

I genitori di Eleonora Abbagnato raccontano a Verissimo i sacrifici fatti dalla figlia e per la figlia. Da piccola non giocava mai con le bambole, chiedeva come regalo le cassette di danza. Elio e Piera raccontano il dolore quando da piccola era già a Parigi per amore della danza. Il talento di Eleonora Abbagnato era già evidente, le soddisfazioni sono arrivate presto e la mamma della Abbagnato svela il sacrificio più grande fatto per lei: “Rinunciare a mia figlia”. Lo dice tra le lacrime mentre Eleonora in studio segue il video messaggio dei genitori piangendo e coprendo il suo viso dalle prime parole della sua mamma e del suo papà. I suoi genitori avevano rinunciato alla figlia ma erano super felici per lei. Il papà di Eleonora Abbagnato racconta il dispiacere che provava quando entrava nella sua camera e il letto era sempre vuoto. Ci sono tanti sacrifici dietro il successo che ha avuto la ballerina ma è anche la famiglia che la Abbagnato ha costruito che riempie di orgoglio sua madre e suo padre.

Eleonora Abbagnato a Verissimo

Una mamma straordinaria, una mamma ideale, sempre attenta, con tutti i suoi figli. Eleonora ha cresciuto e sta crescendo anche le due figlie che non sono sue. Non ha mai fatto disparità, lo racconta sua madre.

Quando la mamma è stata male, con la polmonite ad entrambi i polmoni Eleonora non voleva più fare nulla, voleva solo starle accanto ma sua madre non voleva, doveva continuare con la sua vita, la carriera, la famiglia. Poi per fortuna tutto è andato bene.Silvia Toffanin si emoziona seguendo le parole dei genitori della Abbagnato e le lacrime di Eleonora. Si ricompongono, deve entrate Julia, la figlia, è bellissima, anche lei balla, anche lei adora a Parigi e vorrebbe fare esattamene ciò che ha fatto la sua mamma. Sono in tour insieme in uno spettacolo che emoziona entrambe. “Mamma è una ballerina famosa e quindi devi stare attenta sul palcoscenico perché lei farà sicuramente bene però è bellissimo, è una bella esperienza”.