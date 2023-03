Eleonora Abbagnato e l’amore per le figlie non biologiche: “Le ho cresciute, la madre aveva altro da fare”

Tutto l'amore di Eleonora Abbagnato per la sua famiglia allargata

In una lunga intervista al Corriere della sera, Eleonora Abbagnato ha parlato della sua lunga carriera da stella della danza ma anche della sua grande famiglia e dei figli che ama moltissimo. Non si è tirata indietro e ha risposto anche alle domande più scomode, come quelle sulle due figlie nate dal primo matrimonio di Federico Balzaretti. Due ragazze che vivono con Eleonora e con le due figlie di Federico, tutti insieme nella famiglia Abbagnato-Balzaretti, più che allargata. Due figlie che Eleonora ama come se fossero sue, come è giusto che sia. Ma in questa storia che la ballerina ha definito molto complicata, lei non è stata solo una figura importante per le due ragazze. E’ stata davvero una madre, visto che la ex del calciatore, non ha fatto parte della vita delle due ragazze. Lo racconta senza usare troppi giri di parole la Abbagnato, nella sua intervista al Corriere della sera. Tra l’altro non è la prima volta in cui lo fa, ne aveva parlato anche a Verissimo.

Chi ha intervistato la ballerina, ha parlato di una vera e propria “tribù” nella quale vivono tutti felicemente insieme. Il giornalista sottolinea: “Ha due figli, Julia di 10 anni e Gabriel di 8; più i due figli che Federico Balzaretti ha avuto nel primo matrimonio, Lucrezia ne ha 17 e Ginevra 14.” La Annagnato a tal proposito ha spiegato: «Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo». E quando le viene chiesto se la madre biologica veda le figlie, risponde che non lo fa, perchè ha altro da fare.

Parlando del rapporto con le due ragazze ha spiegato: «È più difficile, hai il pensiero che magari fai qualcosa di male, o che fai mancare loro qualcosa. Le amo, è come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa». Racconta inoltre che la più piccola, la chiama mamma. Del resto aveva 1 anno e mezzo quando è entrata nella sua vita, quando è iniziata la relazione con Balzaretti, è anche normale che abbia deciso di chiamarla mamma. La più grande invece la chiama Ele. Poi bellissime parole per suo marito: spiega che lo risposerebbe ogni mese, che è un padre fantastico, che per amore delle sue figlie ha fatto grandi sacrifici ma che oggi, tutti insieme, sono una famiglia speciale. E infatti i 4 figli si amano e si rispettano e questa è la cosa più importante.