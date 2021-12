Eleonora Abbagnato, nessuna differenza tra i suoi bambini e le figlie di Balzaretti

La famiglia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti non è una famiglia allargata, le figlie adolescenti di suo marito sono per lei esattamente come i due figli nati dal loro matrimonio. A Verissimo la meravigliosa ballerina ricorda quali furono le prime parole dell’ex calciatore al loro primo incontro. Le disse che era padre, che aveva due figlie e che non voleva entrare nel gossip. La Abbagnato rimase perplessa ma in pochissimo tempo capì l’amore del suo fidanzato per le sue bambine così piccole. Era lui che si occupava delle figlie, le portava anche sul campo, giocava con loro, le coccolava tanto. Federico ed Eleonora sono una coppia bellissima, insieme da 12 anni, grazie anche all’amore che la Abbagnato è riuscita ad avere per tutti i loro figli. Ne hanno quattro e non c’è nessuna differenza tra loro. L’obiettivo della coppia era proprio quello di essere una famiglia unita e i loro quattro figli sentono di essere fino in fondo fratelli e sorelle, per tutti è Eleonora la mamma.

Eleonora Abbagnato a Verissimo: “Non sono una mamma così semplice”

“Non sono una mamma così semplice, so benissimo che in ognuno di loro vorrei costruire qualcosa di particolare”. Sa che lei e Federico hanno lavorato tanto per costruire la loro carriera e quando i figli non hanno voglia di andare a scuola lei è molto attenta a fare capire a tutti e quattro che le cose vanno guadagnate e che c’è bisogno di fare sacrifici. “Credo che sia importante dare valori ai giovani e fare capire le passioni che hanno dentro”.

Dal più piccolo alla più grande che ha 15 anni, per Eleonora dovrebbero già essere in grado di intuire le loro passioni e capire cosa desiderano fare nella vita. E’ un po’ meno duro Balzaretti, pensa che abbiano ancora tempo per capire e scegliere. L’ex calciatore ammira Eleonora anche per la capacità che ha avuto nel non fare mai alcuna differenza tra i quattro figli. E’ sempre stata attenta a trattare tutti allo stesso modo a non scatenare gelosie, ad amarli.

