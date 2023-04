Per Canale 5 boom di ascolti anche il sabato di pasqua: il pomeriggio si vola

Volano gli ascolti di Verissimo e di Terra amara nel pomeriggio di Canale 5, benissimo anche Beautiful: ecco i dati dell'8 aprile 2023

Se il sabato sera di Canale 5 è da incorniciare, il pomeriggio non è da meno. Volano gli ascolti di Canale 5 soprattutto dalle 15 in poi con l’arrivo di Terra amara che, anche al sabato di vigilia di Pasqua fa registrare ascolti record. Per Canale 5 quasi 3 milioni di spettatori, numeri che si registrano di solito in settimana grazie all’accoppiata Uomini e Donne-Verissimo. Si vola anche al sabato con Terra amara e il programma di Silvia Toffanin che non risentono del periodo di festa, e registrano ascolti molto interessanti. E va detto che anche Beautiful sta toccando picchi di spettatori interessanti: ieri media vicina quasi a 3 milioni. Non ci resta che vedere tutti i numeri del pomeriggio dell’8 aprile 2023.

Gli ascolti del sabato pomeriggio: ecco i dati dell’8 aprile 2023

Su Canale5 Beautiful si parte alla grande con 2.816.000 spettatori (21.7%) e Terra Amara 2.682.000 spettatori (25.9%), mentre Verissimo raccoglie 2.310.000 spettatori (25.1%) nella prima parte e 2.007.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai1 Sentieri – La strada giusta ha fatto compagnia a 1.483.000 spettatori con l’11.8% e Passaggio a Nord Ovest a 1.129.000 spettatori con il 10.8%, mentre A Sua Immagine è seguito da 896.000 spettatori con il 9.5% nella prima parte e 956.000 spettatori con il 10.5% nella seconda parte. A seguire, dopo il Tg1 a 1.114.000 spettatori e il 12.2%, Italia Sì ottiene 1.240.000 spettatori con il 13.1% nella prima parte e 1.564.000 spettatori con il 15.1% nella seconda parte.

Vediamo i dati di ascolto delle altre reti. Su Rai2 Vorrei dirti Che conquista 320.000 spettatori con il 2.5%, Top – Tutto Quanto fa Tendenza 344.000 spettatori con il 3.3% e Bellissima Italia 382.000 spettatori con il 4%. A seguire Parigi-Roubaix di ciclismo è la scelta di 449.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Freedom – Oltre il confine ha raccolto 454.000 spettatori (3.9%), mentre Deception è seguito da 290.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 283.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre Due Uomini e Mezzo arriva a 227.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.644.000 spettatori (20%); Un fidanzato per mia moglie è seguito da 645.000 spettatori con il 6.4% e Frontiere raccoglie 384.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 594.000 spettatori pari al 4.9% e Tg4 – Diario del Giorno 387.000 spettatori pari al 3.9%. A seguire Beautiful Serengeti è scelto da 371.000 spettatori pari al 4%, mentre Colombo arriva a 399.000 spettatori pari al 4.1%. Su La7 Come uccidere vostra moglie segna 150.000 spettatori (1.4%) e Kate & Leopold sigla 179.000 spettatori (1.9%).