Uomini e Donne oggi non va in onda ma tornerà con il “caso Armando” tra vendette e lacrime

Uomini e Donne salta nel giorno di Pasquetta: e da domani succederà di tutto nel programma di Canale 5

Oggi 10 aprile 2023, nel giorno di Pasquetta, Uomini e Donne non va in onda. Maria de Filippi e tutti i protagonisti del programma di Canale 5 si prendono una pausa. Uomini e Donne torna domani, 11 aprile 2023 e le anticipazioni sono scoppiettanti. Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno assolutamente da non perdere. Voi siete pronti per vedere tutto quello che è successo in queste ultime registrazioni di cui ormai da due giorni si parla sul web? Come vi abbiamo raccontato anche noi, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il vero protagonista sarà Armando. Esploderà infatti un vero e proprio caso, legato ad alcune segnalazioni che sono state ricevute da Aurora. La donna ha accusato Armando di essere nel programma solo per farsi vedere e di essere anche parecchio ipocrita visto che punta il dito contro gli altri, accusandoli della stessa cosa, quando invece, è il primo stare su quelle sedie, solo per fare strada nel mondo della tv. A sostegno di questa tesi, ci sarebbe anche un’altra prova: il fatto che Armando abbia fatto il provino del Grande Fratello VIP. Incarnato, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni di questi giorni, ha respinto le accuse, invitando persino Maria de Filippi a chiamare Alfonso Signorini per chiedergli se davvero ha fatto questo famoso provino…Ci saranno lacrime e vendette nello studio di Canale 5, puntate imperdibili quindi quelle che ci aspettano nella settimana dopo Pasqua.

Uomini e Donne salta a Pasquetta: la programmazione del 10 aprile

La programmazione di Canale 5 varierà già dal mattino. Infatti il 10 aprile non va in onda neppure Mattino 5 News. Nel pomeriggio salta anche Terra Amara mentre Beautiful andrà regolarmente in onda. Salta poi Uomini e Donne al posto del programma di Canale 5 il film Adeline. Il pubblico di Canale 5 potrà invece godersi una nuova puntata di Amici che andrà in onda alle 16.10 circa e a seguire poi uno dei film del ciclo Rosamunde Pilcher. Non andrà invece in onda Pomeriggio 5, anche per Barbara d’Urso arriva una pausa.