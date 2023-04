Maria De Filippi a centro studio e la richiesta di Armando: “Se non lo fai me ne vado”

Maria chiamata al centro dello studio da Armando Incarnato che ha una richiesta molto speciale per lei, che sa anche di minaccia a dire il vero...

Continuano ad arrivare le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne. A quanto pare nella registrazione dell’8 aprile 2023, per oltre 40 minuti si è parlato di Armando Incarnato. Sappiamo che è successo qualcosa di diverso dal solito con Maria de Filippi al centro dello studio proprio mentre si parlava del cavaliere campano. Ma che cosa è successo? Tra le accuse che sono state lanciate ad Armando, quella di aver fatto anche il provino per il Grande Fratello VIP. Secondo Aurora e gli altri, il cavaliere è appunto ancora lì, nel programma di Canale 5, solo per farsi vedere perchè ambisce ad altro, a fare tv. Armando quindi ha chiesto a Maria un confronto. Ha riferito molte delle cose lette sul web, che lui è il suo cocco e che per questo motivo continua a stare in studio anche se non ha nessuna frequentazione. Maria gli ha detto che non deve badare a quello che si dice sui social o a quello che viene scritto. Incarnato però non ha voluto accettare le tante accuse fatte e ha chiesto a Maria una cosa. Una richiesta importante.

Armando vuole andare via: la richiesta a Maria

Armando ha quindi negato per tutto il tempo di aver fatto il provino per il Grande Fratello VIP. Ha detto a Maria, visto che lei di certo lo può fare, di chiamare la produzione del reality di Canale 5 e di chiedere il video del provino, laddove ci fosse. Maria ha spiegato che non c’è bisogno di chiedere il video del provino perchè crede alle sue parole. E se è vero che dice di averlo fatto, va bene così.

Armando e il provino per il GF VIP

Armando quindi non contento, ha continuato a chiedere a Maria di fare queste telefonata. La conduttrice ha detto che la farà, ma non in trasmissione, chiamerà in separata sede. Armando quindi ha detto che resterà e aspetterà che Maria dica la verità su questa storia. Chi c’era in studio e ha dato le anticipazioni di questa puntata ha anche confermato che Armando è poi rimasto in studio senza andare via, ma non ha più detto nulla e non ha parlato per il resto della registrazione.