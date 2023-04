A Uomini e Donne Armando sotto processo: scoppia in lacrime e nega le accuse

Armando a processo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni parlano di lacrime e scene imperdibili, ecco che cosa è successo

Saranno puntate davvero infuocate le prossime. Le anticipazioni di Uomini e Donne infatti ci raccontano di momenti assolutamente da non perdere nello studio di Canale 5. E Armando Incarnato sarà protagonista. Come vi avevamo già anticipato con le ultime news sul programma di Maria de Filippi, tutto è iniziato con alcune segnalazioni arrivate e riportate nello studio da Aurora. La dama romana avrebbe portato delle prove che dimostrano che Armando ha un manager. Niente di scandaloso visto che non sarebbe nè il primo nè l’ultimo, se non fosse però che Armando da anni in quello studio punta il dito contro tutti e spesso accusa proprio gli altri di essere a Uomini e Donne solo per farsi vedere e di avere appunto, anche un manager. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Armando avrebbe ovviamente rispedito al mittente tutte le accuse e si sarebbe trovato sotto il fuoco incrociato tra Gianni, Aurora e persino Riccardo, che ha colto l’occasione per attaccare Incarnato…Armando, lo ribadiamo, ha negato le accuse e poi ha lasciato lo studio. Ma il giorno successivo, ovviamente, Maria ha voluto fare chiarezza. Che cosa è successo? Stando alle anticipazioni, si è tenuto un vero e proprio processo ad Armando INcarnato che ha dovuto rispondere alle domande, dopo le segnalazioni arrivate.

Qui la prima parte della discussione

Processo ad Armando e lacrime per Incarnato, che succede a Uomini e Donne?

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontano che Armando ha quindi cercato di rispondere alle accuse arrivate, smentendo di avere un manager. Vedremo certamente la sua reazione e tutto quello che accadrà, nelle prossime puntate del programma di Canale 5 anche per capire un po’ meglio quanto accaduto. Le anticipazioni circolate in queste ore sui social però, raccontano di un Armando completamente distrutto, un uomo in lacrime. Ebbene si, Incarnato avrebbe anche pianto, smentendo ogni accusa ricevuta.

Possiamo aggiungere poco altro a queste anticipazioni, non ci resta che attendere di vedere la puntata anche per capire meglio quali sono le accuse e in che modo si è difeso Armando dopo queste segnalazioni. Per lui forse è arrivato il momento di ammettere di aver sbagliato oppure no?