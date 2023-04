Aurora sgancia una bomba su Armando messo all’angolo: lascia Uomini e Donne

Piovono pesanti accuse contro Armando a Uomini e Donne e il cavaliere alla fine lascia il programma: ecco che cosa è successo

Sono davvero succulente le anticipazioni di Uomini e Donne rispetto a quello che è accaduto in questa ultima registrazione, registrazione del 7 aprile 2023. Prima di Pasqua nello studio di Canale 5 è successo davvero di tutto. Tra le altre cose pare che ci sia stato anche un abbandono, quello di Armando Incarnato ( che sarà certamente momentaneo ma intanto, qualcosa è accaduto). Secondo quanto si legge nelle tante anticipazioni che circolano sul web, grazie ai resoconti del pubblico presente in studio, si scopre che la puntata di Uomini e Donne registrata ieri, è stata parecchio difficile per Armando Incarnato. Tutto sarebbe iniziato con delle segnalazioni arrivate ad Aurora, segnalazioni che la dama ha poi riportato nello studio di Canale 5.

Armando Incarnato ha davvero un manager? Le ultime news da U&D

Aurora ha iniziato a raccontare di aver ricevuto delle segnalazioni, non sappiamo se abbia anche le prove di quello che sta dicendo. Spiega che Armando, lo stesso che attacca di continuo alcuni dei partecipanti al programma ( tra le sue ultime vittime anche Desdemona) ha un manager che lo segue. Una notizia che non ci stupisce molto, considerato il fatto che da quando sta a Uomini e Donne, Armando ha anche partecipato con piccole parti a serie tv e simili, facile quindi immaginare che avesse un manager. Il problema, come hanno fatto poi notare tutti ieri, è che Incarnato ha sempre attaccato gli altri. Nelle recenti registrazioni aveva anche accusato Paola di avere un manager. E adesso, sotto accusa c’è invece proprio lui. Alla discussione, secondo quanto si legge nelle anticipazioni, si sarebbe aggiunto anche Riccardo. E ovviamente anche Gianni Sperti avrebbe fatto notare la grande incoerenza di Armando.

Armando lascia Uomini e Donne?

Non sappiamo ancora che cosa ha detto Armando, come si è difeso ma una cosa è certa, dopo esser finito nel mirino di Aurora e degli altri, ha deciso di lasciare lo studio. Solo un arrivederci oppure è arrivato davvero il momento di salutare Armando in modo definitivo? La puntata di ieri registrata a Roma è stata parecchio movimentata, non solo accuse contro Armando ma anche un attacco a Nicole dopo un gesto poco chiaro di uno dei suoi corteggiatori.

Vi ricordiamo che Uomini e Donne torna martedì dopo Pasquetta.