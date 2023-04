A Uomini e Donne scoppia il caos per un bigliettino di troppo: Nicole nella bufera

E' bufera su Nicole dopo il gesto fatto di nascosto dal suo corteggiatore Andrea: ecco che cosa è successo nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, le anticipazioni

E’ stata registrata venerdì una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata sia al trono classico che agli over. E le anticipazioni in rete non sono mancate. Il pubblico presente infatti ha raccontato quello che è successo nel programma di Canale 5 e le news si concentrano su Nicole, la bella tronista dai biondi capelli. Pare infatti che la romana sia finita al centro di una forte polemica a causa del gesto fatto da uno dei suoi corteggiatori. Chi sta seguendo le puntate di Uomini e Donne dedicate al trono di Nicole, sa bene che la bella tronista si sta concentrando da tempo su tre ragazzi. In particola sembra essere molto attratta da Andrea, ma ha qualche dubbio sulla sua sincerità. Ne sono nate in queste ultime settimane accese discussioni sul tema. Nicole al momento non sa che cosa fare ma si sente comunque molto legata ad Andrea. Ieri però è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 7 aprile infatti, Andrea ha fatto qualcosa di inatteso che ha portato il caos nello studio di Canale 5.

Andrea dà di nascosto un bigliettino a Nicole: caos a Uomini e Donne

Stando a quello che si legge sulle anticipazioni che circolano sui social in queste ultime ore, pare che Andrea abbia dato un bigliettino a Nicole. Nulla di eccezionale ma la tronista non ha detto nulla alla redazione. Il bigliettino è stato consegnato durante un ballo. Riccardo, che si è accorto della cosa, vedendo che Nicole non diceva nulla, ha fatto notare alla redazione la cosa. In studio si è scatenato il caos, anche se Nicole ha subito letto il contenuto del bigliettino. C’era scritta solo una frase, Andrea la invitava a credere alle sue parole. Nulla di così compromettente ma sta di fatto che Nicole non ha comunque detto nulla. Il suo gesto non è piaciuto a nessuno. E anche i suoi corteggiatori lo hanno trovato poco trasparente. Nicole ha detto che non sapeva che una cosa del genere violasse le regole o che andasse detta. Carlo non l’ha presa molto bene e ha dichiarato a Maria de Filippi che sta valutando cosa fare, perchè si sente preso in giro da Nicole. Cristian invece è stato ancora più deciso: ha lasciato il trono non credendo alle parole della tronista.