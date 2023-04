E’ scontro frontale tra Roberta e Nicole a U&D, l’ennesima rissa sfiorata e l’intervento di Maria

Rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne tra Roberta e Nicole: l'ennesimo scontro tra le due donne e interviene stavolta anche Maria che getta benzina sul fuoco

Nello studio di Uomini e Donne, anche nella puntata del 12 aprile 2023, scintille. E le due protagoniste sono Nicole e Roberta. Le due signore si sono dichiarate ormai guerra, è chiaro e palese. E infatti oggi sono state nuovamente protagoniste di un acceso sconto che poteva finire anche in modo peggiore. Le extension per questa volta sono rimaste al loro posto ma non è escluso che fino alla fine del programma, non succeda ben altri…Tutto è iniziato con una battuta di Nicole su Roberta. La tronista, lanciando l’ennesima frecciata alla dama di Cassino, ha chiesto a Maria de Filippi di far arrivare dei cavalieri che hanno anche altre frequentazioni, così magari lei trova qualcuno interessante ( il riferimento è chiaro, è ad Andrea il corteggiatore che la Di Padua ha puntato sin dalla prima puntata). Ascoltando le parole della tronista, Roberta è scattata come una molla e si è messa a centro studio, faccia a faccia con Nicole, iniziando a urlarle contro e dicendole che non si può permettere di dire certe cose.

Le parole di Roberta contro Nicole

Ovviamente in difesa di Nicole è sceso subito in campo Gianni Sperti ma la Di Padua, che sa ben argomentare le sue tesi, ha deciso di rispondere per le rime a tutti. Tornando dunque per l’ennesima volta sul caso “Andrea”, la bella dama di Cassino ha spiegato: “Mi espongo, non vengo a scaldare la sedia. Quando Maria mi fa la domanda, rispondo ‘Andrea niente male’. L’ho notato io Andrea. Ho visto un ragazzo e ho fatto un complimento”.

E poi: “ Non vedo chissà che cosa, che me la state facendo pagare. Io faccio quello che voglio qua dentro è chiaro? Loro sono sottoni con te solo perché sei sul trono. Non pensare di essere la più bella del mondo. Spero di essere stata chiara su Andrea, è un bel ragazzo ma non è il più bello del mondo. Basta con questa storia!”.

Maria de Filippi e la rivelazione che non ti aspetti

Anche Maria de Filippi in qualche modo ha gettato benzina sul fuoco dicendo a Roberta che è bene che sappia che cosa Nicole ha detto sul suo conto. La conduttrice di Uomini e Donne ha fatto notare che Nicole ha insinuato che gli uomini stiano con lei solo per una notte. Sentendo queste parole, Roberta si è adirata ancora di più. “Non te le consento, io ho un figlio. Sei bella, ma non balli e non ballerai mai, perché il mio carattere non ce l’avrai mai. E ti do una notizia: gli uomini non vengono neanche per una sera, è da un anno che non faccio niente” ha detto la Di Padua.