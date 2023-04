Gianni Sperti furioso per il bigliettino gate: “Ma come vi permettete, dovete rispettare le regole”

E' davvero arrabbiatissimo Gianni Sperti dopo il bigliettino gate: esplode la sua rabbia contro Nicole e Andrea

Il bigliettino gate approda a Uomini e Donne. Le anticipazioni del programma di Canale 5 avevano fornito qualche dettaglio su quello che è accaduto nel corso della puntata di oggi ed ecco che la storia del bigliettino, consegnato di nascosto da Andrea a Nicole, diventa protagonista. Come si è visto nel video che Maria de Filippi ha chiesto di mandare in onda ( visibilmente infastidita dal fatto che la tronista non abbia detto nulla alla redazione) Andrea durante un ballo ha consegnato un bigliettino alla tronista. Non c’era scritto nulla di eccezionale, questo è vero ma è altrettanto vero che entrambi si sono comportati male nei confronto di chi lavora al programma. E Nicole probabilmente, ha anche avuto una mancanza di rispetto per i suoi corteggiatori, ai quali non ha detto niente. La tronista ha ribadito che lo ha fatto perchè nel bigliettino, che poi ha mostrato, non c’era scritto nulla di eccezionale. E Andrea ha detto lo stesso. Le i giustificazioni di Nicole hanno però fatto imbestialire Gianni Sperti che anche in questa puntata ha perso la pazienza.

L’ira di Gianni Sperti dopo il bigliettino gate a Uomini e Donne

“Ma che comportamento è questo? Ma che fate i bigliettini sotto? Ti permetti di passare un biglietto e poi non dici nulla alla redazione? Perché Nicole non l’hai detto alla redazione? “ queste le domande che Gianni ha posto ai due protagonisti di questa vicenda mentre la tronista continuava a restare molto calma e a sorridere, convinta di non aver fatto nulla di male. Ma Gianni invece, trova tutto questo una grande mancanza di rispetto. E ha continuato: “Non si può fare, perché altrimenti li passiamo tutti i biglietti di nascosto. Nicole te lo dico, è una scorrettezza. Andrea da te me lo aspettavo, da te Nicole no. Se vi volete fare le puntate da sole uscite da qui. Dovete rispettare le regole“.

Gianni non ha neppure gradito le risposte di Andrea e di Nicole che hanno continuato a minimizzare: “Andrea non mi trattare da stupido. Questo dopo che io li ho ripresi perché parlavano di nascosto? Andrea tu non sei a casa tua, sei in uno studio televisivo dove c’è un regolamento. Io ti rimprovero perché tu parli a Nicole a microfono spento. Non ci credo, mi dispiace” ha detto Gianni Sperti sottolineando che in più di una occasione ha anche fatto notare che Nicole e Andrea si parlano senza che nessuno senta il contenuto delle loro conversazioni.

Una puntata parecchio infuocata per Nicole che prima di questa discussione, aveva avuto anche un acceso faccia a faccia con Roberta. Una lite che quasi non finisce in rissa tra le due signore che proprio non riescono a sopportarsi.