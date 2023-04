Luce dei tuoi occhi 2 torna e vince di poco su Pretty Woman. Calano Schiavone e Rai 3, flop Panicucci

Luce dei tuoi occhi 2 torna e vince ma non convince: Pretty Woman segue a ruota, disastro Italia 1 con Back to school: ecco i dati

Un mercoledì sera sicuramente ricco di proposte quello del 12 aprile 2023 con tanti titoli per il pubblico. Vince la gara agli ascolti della prima serata Canale 5 con la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2. Non un risultato brillante per la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che non sfonda il muro dei 3 milioni di spettatori ma vince di pochissimo. E vince di pochissimo contro l’ennesima replica di Pretty Woman uno di quei grandi classici che fa sempre molto bene ogni volta in cui va in onda. Probabilmente, a influire sugli ascolti del prime time anche l’assenza di pubblico maschile, i tifosi che ieri erano sintonizzati sui canali che hanno trasmesso, non in chiaro, la sfida che ha vinto il Milan vincere nella gara di andata contro il Napoli. In questa ottica forse il calo di Rocco Schiavone su Rai 2 e quello di Chi l’ha visto su Rai 3. Malissimo Back to school con Federica Panicucci che va sotto il milione di spettatori con una media di 800mila.

Ma vediamo tutti i dati della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 12 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale 5 l’esordio della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto davanti al video 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Vince di pochissimo quindi la fiction di Canale 5.

Nella serata di ieri, mercoledì 12 aprile 2023, su Rai1, in onda per la trentunesima volta, Pretty Woman ha interessato 2.529.000 spettatori pari al 15.2%

Su Rai2 la quinta stagione di Rocco Schiavone ha interessato 1.888.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.761.000 spettatori pari ad uno share del 10.9%.

Su Italia 1 – dalle 21.34 alle 0.17 – la seconda puntata di Back to School ha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.5%

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 539.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 429.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 la prima puntata di A Casa Tutti Bene – La Serie segna 139.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Il Domani tra di Noi ha raccolto 310.000 spettatori con l’1.8%.