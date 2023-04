Massimo Giletti smentisce le indiscrezioni su perquisizioni e DIA

Massimo Giletti smentisce ogni notizia relativa a un interessamento della DIA alle inchieste del programma e alle perquisizioni in casa sua

Perchè Cairo ha deciso di chiudere Non è L’Arena e perchè il programma di Massimo Giletti è stato chiuso con largo anticipo rispetto alla programmazione prevista? Perchè la decisione è stata presa senza che il conduttore neppure fosse informato della scelta della rete? Poche risposte, tante indiscrezioni. Come quelle che erano state lanciate oggi pomeriggio da diverse testate ma anche da giornalisti tra i quali Selvaggia Lucarelli. Su quello che stava succedendo da questa mattina, si è detto di tutto. E si è anche detto che Cairo, avesse scelto di chiudere Non è l’arena dopo l’arrivo della DIA in casa di Massimo Giletti per alcune perquisizioni. Quanto c’è di vero? Quanto c’è di ipotetico? A quanto pare, tante voci, che restano tali. E poi le parole di Massimo Giletti che smentisce ogni voce circolata in questo pomeriggio anche se conferma, di aver appreso dai giornali la decisione di Cairo. Non era programmato, nessuno lo ha avvisato prima che la nota ufficiale fosse diffusa a mezzo stampa.

La smentita di Massimo Giletti: nessuna perquisizione in casa

Dopo le tante voci circolate, e negate fin dal principio da fonti investigative, a proposito di perquisizioni a casa del conduttore, è lo stesso Giletti raggiunto dalle agenzie di stampa Agi e Ansa, a smentire con forza l’indiscrezione: «Una notizia falsa, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile».

A questo punto resta però la domanda: perchè Non è L’Arena è stato chiuso in anticipo, senza che fosse previsto dalla programmazione di La7? Perchè Massimo Giletti non era stato informato? Si lega tutto semplicemente al fatto che il conduttore, abbia intrapreso una trattativa per tornare in Rai il prossimo anno? Tante voci, poche risposte e un addio anticipato che fa male anche al pubblico, che domenica sera si ritroverà senza uno dei programmi di punta della rete senza saperne il perchè. Va detto, che da un anno a questa parte, sui temi trattati da Massimo Giletti a Non è l’Arena e sul suo modo di informare, molto diverso dagli altri colleghi della rete, si è molto chiacchierato. Forse la linea editoriale scelta, non era quella che Cairo si aspettava?