Verissimo dice no a Nikita ma si a un’altra ex vippona: la scelta di Silvia Toffanin mette fine all’esilio

Silvia Toffanin fa la sua scelta: apre le porte di Verissimo a una ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ma non è Nikita la vincitrice

Nelle prossime ore saranno resi noti in modo ufficiale i nomi dei tutti gli ospiti che arriveranno questa settimana nello studio di Verissimo per un doppio appuntamento con il programma di Silvia Toffanin. Stando però alle indiscrezioni che trapelano, la padrona di casa avrebbe deciso di accogliere nel suo salotto una ex concorrente del Grande Fratello VIP 7. E non si tratta della vincitrice Nikita Pelizon, che sui social, ha confidato ai suoi follower che almeno per il momento, non sarà dalla Toffanin ( non nascondendo il suo malumore, visto che non è giusto, a detta della Pelizon, fare di tutta l’erba un fascio e lei non si sente parte di chi ha portato il trash nel programma). Ma chi è questa ex concorrente, ex vippona che avrà l’onore di essere in studio da Silvia Toffanin?

Milena Miconi a Verissimo: il GF VIP 7 trova spazio dalla Toffanin

Tvblog e Fanpage annunciano la presenza di Milena Miconi nelle prossime puntate di Verissimo: “Milena Miconi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. – si legge su FanPage – Il celebre volto del Bagaglino, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata la prima ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini ad avere ottenuto l’ambito invito che le consentirà di partecipare alle registrazioni dello show, salotto elegante di Canale5”. Stesse indiscrezioni che arrivano da Tvblog che annuncia anche la possibile presenza, di Sonia Bruganelli e non per parlare della fine del suo matrimonio con Bonolis ma in quanto ex opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini. Finisce quindi il periodo di punizione per gli ex concorrenti del programma? E ci sarà spazio per la vincitrice a poche puntate dal gran finale? Vedremo.

Una cosa è certa, Milena Miconi nella casa del Grande Fratello VIP 7 si è sempre distinta per stile, garbo, educazione e rispetto e merita certamente di raccontare la sua storia e la sua esperienza nel reality di Canale 5. Per cui ben venga questo invito di Silvia Toffanin, sarà sicuramente piacevole ascoltare le parole di una donna di spessore come Milena Miconi.