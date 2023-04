Silvia Toffanin non invita Nikita a Verissimo: l’ex vippona dice la sua

Perchè Silvia Toffanin non vuole Nikita a Verissimo? Ecco la risposta della vincitrice del GF VIP 7

E’ tornata a parlare con i suoi follower Nikita e lo ha fatto ancora una volta in riferimento alla sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP. Per la prima volta , dopo il trionfo di un concorrente in un reality come il Grande Fratello, Verissimo non lo accoglie. E’ successo appunto a Nikita che a quanto pare non sarà ospite neppure nelle prossime puntate del programma di Silvia Toffanin. Lo ha fatto capire proprio la stessa Pelizon parlando di quello che sta succedendo in questi giorni dopo la finale del reality condotto da Alfonso Signorini. Tutti abbiamo già notato e fatto notare che i finalisti del GF VIP non sono stati inviati dalla conduttrice di Verissimo nel suo salotto. Ci aspettavamo però di vedere almeno la vincitrice nelle prossime puntate e invece, Nikita, almeno per il momento, non ci sarà. E oggi ha risposto proprio a chi le ha chiesto che cosa pensa di questa situazione.

“Che ne penso della non ospitata a Verissimo? Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto” queste le parole di Nikita che ovviamente con questa risposta si è anche tirata fuori dalle persone che hanno fatto del trash, è evidente dalle sue parole. La Pelizon ha poi anche aggiunto, pensando al suo futuro, magari anche legato al piccolo schermo: ” Se sarei pronta ad un ruolo di rilievo in televisione? Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto che però ci sono tanti altri progetti in ballo adesso“.

E a proposito dell’educazione e di come lei si è comportata nella casa del GF VIP, Nikita ha detto: “Se credo che la mia vittoria sia il trionfo dell’educazione e del rispetto? Sì e ne sono fiera di questa cosa. Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre e questo è molto bello“.

La vincitrice del GF VIP 7 ha poi spiegato come riesce a mantenersi sempre calma: “Come faccio non perdere mai la pazienza quando mi attaccano? Grazie alla respirazione, alla meditazione e al percorso interiore che ho intrapreso in questi ultimi sette anni”. Nikita ha anche detto che non ha ricevuto delle scuse da chi l’ha trattata male e isolata nella casa del GF VIP. Spiega che per alcuni era una tattica per farle del male, una strategia che è riuscita.