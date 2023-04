Non c’è spazio per il Grande Fratello VIP a Verissimo: per ora nessun vippone dalla Toffanin

Questa settimana a Verissimo non c'è spazio per i concorrenti del Grande Fratello VIP 7, come mai?

Si era molto parlato dell’esclusione di Antonella Fiordelisi dalle puntate di Verissimo della passata settimana. E sulla sua mancata partecipazione si era detto di tutto. Ma si può notare facilmente, dalle anticipazioni di questa settimana del programma di Silvia Toffanin, che anche nel fine settimana di Pasqua non ci sarà spazio nello studio di Canale 5 per i vipponi del Grande Fratello VIP 7. Solo una questione di tempo? Davvero non c’è stato modo di registrare anche solo l’intervista alla vincitrice Nikita, dopo la fine del programma di Signorini? Se è vero che questi giorni sono stati movimentati un po’ per tutti, è anche vero che ci si aspettava di vedere al vincitrice di questa edizione del Grande Fratello VIP su Canale 5. Potrebbe essere anche una scelta legata al fatto che Verissimo andrà in onda nel week end di Pasqua e magari ci si aspettano ascolti più bassi, meglio sfruttare gli ospiti forti successivamente. Sarà quindi questo il vero motivo della assenza dei concorrenti del GF VIP nelle puntate di Verissimo di questo fine settimana?

Verissimo: niente vipponi alla corte di Silvia Toffanin

Non ci sarà spazio per Nikita Pelizon ma neppure per Oriana Marzoli e per Alberto de Pisis, che sono arrivati in finalissima insieme alla vincitrice. E non ascolteremo neppure Milena Miconi, un’altra delle ex concorrenti del GF VIP. Nessuno spazio per gli Incorvassi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Se sarà una precisa linea editoriale lo scopriremo solo la prossima settimana, quando si registreranno le nuove puntate di Verissimo. Se ci sarà spazio per almeno un paio di vipponi allora si potrà dire che è stata una questione di tempi e di occasioni. Se invece non ci sarà modo di rivedere i concorrenti del Grande Fratello VIP su Canale 5, bhè, dovremo fare un altro tipo di riflessione.

