Boom Tv8 con la Juventus, cala Un passo dal cielo 7 ma Rai 1 vince ancora

Tv8 vola con la Juventus ma la serata è vinta da Rai 1: ecco i dati di ascolto del 13 aprile 2023

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata all’analisi dei dati di ascolto della prima serata. Che cosa ci dicono i numeri del 13 aprile? I numeri del 13 aprile 2023 ci raccontano che a vincere è Rai 1 con la terza puntata di Un passo dal cielo 7. La fiction cala ancora, si scende sotto i 4 milioni di spettatori e si perde qualcosa anche rispetto alla passata settimana ma si resta comunque su buoni livelli. Il 21% di share è un dato molto buono, in linea con i numeri delle altre fiction andate in onda di recente ( non è stata una delle migliori stagioni quella del 2023 per le fiction di Rai 1, va detto). Da segnalare ovviamente il balzo di Tv8 che grazie alla partita della Juventus vola a 2 milioni di spettatori e supera anche Canale 5.

Ma vediamo adesso tutti i dati di ascolto della prima serata del 13 aprile, ecco per voi i numeri.

Gli ascolti del 13 aprile 2023: tutti i dati auditel

Un Passo dal cielo 7 vince la serata del giovedì sera con ottimi ascolti, si registra una media di 3.834.000 spettatori pari al 21.2%. Su Tv8 l’incontro di Europa League: Juventus-Sporting Lisbona segna 2.477.000 spettatori con il 12.1%. Tv8 grazie al calcio quindi, seconda rete più vista.

Su Canale 5 10 Giorni Senza Mamma resta indietro 1.634.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 Captain America: The Winter Soldier ha intrattenuto 991..000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 846.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 722.000 spettatori con uno share del 5.1%. Da far notare gli ascolti in crescita di Rete 4 che nella serata del giovedì vince la sfida dei talk.

Su Rai2 After ha interessato 568.000 spettatori pari al 3% di share. Non sono ancora al momento disponibili i dati del Nove.