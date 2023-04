Ilary Blasi a Verissimo, pronta a raccontare il prima e dopo Totti?

La tanto attesa intervista di Ilary Blasi dopo l'addio a Totti sta arrivando, ovviamente a Verissimo

Ilary Blasi prima dell’Isola dei famosi sbarca a Verissimo ed è la sua prima attesissima intervista dopo la separazione da Francesco Totti. Ilary Blasi ha scelto Silvia Toffanin e su questo avevamo pochi dubbi, sono amiche da tantissimi anni, erano le letterine di Passaparola. Un anno fa la conduttrice proprio a Verissimo difese il suo matrimonio dalla crisi e dall’addio di cui parlava il gossip tenendo duro fino all’inizio dell’estate, fino alla fine della scorsa edizione de L’Isola dei famosi. Adesso che sta per arrivare L’Isola dei famosi 2023, che sta per arrivare il divorzio da Totti, Ilary Blasi torna nel salotto televisivo dove si sente più serena. Alla vigilia di una partenza importante non si tira indietro; già tra le pagine della rivista Chi ha confidato che ha voglia di rimettersi in pista, che nella sua vita sente che c’è un prima e dopo. Tutto senza citare mai l’ex marito, il padre dei suoi tre figli ma ogni riferimento è evidente.

Ilary Blasi a Verissimo

Le anticipazioni non dicono nulla, non si sa se Ilary Blasi parlerà dell’amore finito, del matrimonio finito, del grande amore che non fa parte più della sua vita, se parlerà magari di Bastian. Lei e Silvia Toffanin non potranno far finta di nulla, qualche domanda dovrà pur esserci su quel “prima e dopo” che rende oggi Ilary Blasi così diversa rispetto al passato.

E’ passato un anno ma il rancore che c’è tra l’ex conduttrice e l’ex calciatore non si è risolto, forse è anche peggiorato, così dicono, adesso che anche Ilary ha un nuovo compagno e che Bastian fa parte della vita dei suoi figli, che dorme nella loro villa all’Eur.

Dovremo attendere la puntata di domenica 19 aprile 2023 per sapere qualcosa in più dell’intervista, per sapere se Ilary è pronta a raccontare qualcosa in più della sua vita. La causa per il divorzio è appena iniziata e sembra sia molto difficile trovare un accordo tra i due ex, forse anche per questo la Blasi non dirà nulla sul vecchio amore ma forse qualcosa in più su Bastian Muller.