Verissimo ospiti e anticipazioni del 15 e 16 aprile 2023

Gi ospiti e le anticipazioni di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 torna l’appuntamento con Verissimo e come sempre le anticipazioni svelano gli ospiti di Silvia Toffanin. Appuntamento come sempre alle 16:30 su Canale 5 e iniziamo dalla puntata del sabato di Verissimo con la padrona di casa che accoglie in studio Paola Pitagora, l’attrice impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. Se Mediaset dice no ai vipponi del GF spalanca le porte e fa entrare nel desiderato studio del sabato pomeriggio Alessio Cavaliere, eliminato dal Serale di Amici nell’ultima puntata andata in onda sabato scorso. Sta per partire un altro reality show, dopo il GF Vip lunedì prossimo si ricomincia con l’Isola dei famosi e pronta a sbarcare in Honduras è Pamela Camassa, che non vediamo da un po’ di tempo in tv. Scopriamo gli altri ospiti del fine settimana.

A Verissimo gli ospiti di Silvia Toffanin

Sempre nella puntata di sabato 15 aprile ci saranno anche Raffaella Fico che avrà altro da raccontare, ma anche la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint- Germain Marco Verratti. Da Uomini e Donne anche la coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, in dolce attesa del terzo figlio.

Siamo alla puntata di domenica 16 aprile di Verissimo ed è la più attesa. Per la prima volta un’intensa intervista all’arcivescovo don Georg Ganswein, che per 20 anni è stato accanto a Papa Benedetto XVI nel ruolo di segretario particolare. E’ autore del libro Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI.

Attesissima anche l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo; il pubblico spera che la conduttrice non presenterà solo la nuova edizione de L’Isola dei famosi in partenza il 17 aprile ma che racconterà anche altro. In studio ci sarà anche Patty Pravo e a distanza ancora un’intervista per professori di Amici di Maria De Filippi, questa volta Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.