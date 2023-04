Vince Il patriarca su Canale 5, flop Ci vuole un fiore con Gabbani

Gli ascolti del 14 aprile 2023: ecco i dati della prima serata, vince Canale 5 male Rai 1 con Gabbani

Un venerdì sera con nuove proposte quello del 14 aprile 2023. Che cosa hanno visto i telespettatori? Lo rivelano come sempre i dati di ascolto relativi alla serata del venerdì. Nuove proposte: Ci vuole un fiore su Rai 1 e poi Il patriarca su Canale 5. Chi ha vinto? Nonostante le critiche per la fiction di Canale 5, il pubblico ha apprezzato il ritorno di Claudio Amendola con la sua nuova fiction. Il patriarca segna una media di 3,2 milioni di spettatori. Un buon ascolto, sicuramente superiore a quelli che Luce dei tuoi occhi ha fatto mercoledì sera. Resta indietro invece Ci vuole un fiore che con una media di 2,2 milioni di spettatori, si piazza al secondo posto nella gara agli ascolti del venerdì sera. Non benissimo per lo show di Francesco Gabbani, nonostante gli ospiti illustri arrivati nella sua trasmissione. Vedremo poi se venerdì prossimo Claudio Amendola riuscirà a confermare gli ottimi numeri con la sua Il patriarca. Ma vediamo adesso tutti i numeri della prima serata con i dati di ascolto del 14 aprile.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 14 aprile 2023

3,2 milioni e il 19,20% per la prima puntata de Il Patriarca su Canale 5. Ottimi i dati della fiction con Claudio Amendola che fa decisamente meglio di altre proposte della rete. Ci Vuole un Fiore ha registrato una media di 2.223.000 spettatori pari al 13.5% di share. Inevitabile quindi il calo di Rocco Schiavone 5 che scende ancora e registra nella puntata del 14 aprile una media di1.638.000 spettatori (8.8%). Restano comunque ottimi numeri per la fiction di Rai 2. Su Italia1 Bloodshot ha raccolto 990.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.185.000 spettatori (8.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.083.000 spettatori (5.6%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 743.000 spettatori pari al 5.3%.

Su Rai3 Lui mi parla ancora è seguito da 554.000 spettatori con il 2.9% Su Tv8 4 Ristoranti segna 468.000 spettatori (2.8%).