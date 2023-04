Giletti fuori da La7? Adesso parla Cairo ma il giallo resta

Non è l'arena adesso parla Cairo ma resta il giallo: perchè il programma di Massimo Giletti è stato chiuso?

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura anticipata de Non è l’Arena, non se lo aspettava davvero nessuno: Massimo Giletti, la squadra che lavora al suo fianco da anni, il pubblico. Cairo ha deciso di chiudere con anticipo il programma senza neppure dare modo al conduttore, di congedarsi dopo 6 anni dal suo pubblico. E’ per questo che molti addetti ai lavori, ma non solo, pensano che dietro la chiusura di Non è l’arena ci sia ben altro. Perchè infatti arrivare a chiudere un programma senza preavviso, a poche puntate dalla fine della stagione, di punto in bianco, senza fornire molte spiegazioni? E’ possibile che Cairo sia stato turbato dalle trattative intraprese da Massimo Giletti per il suo ritorno in Rai? E’ questo il vero motivo della chiusura del programma? Nessuno lo sa. E in questi giorni si sono dette davvero moltissime cose, tanto che ieri sera nella puntata di Striscia la notizia in onda su Canale 5, il conduttore de Non è l’arena si è anche beccato un bel tapiro d’oro. Per molti però, la chiusura del programma di La7 resta un giallo. E neppure le ultime dichiarazioni che Cairo ha rilasciato all’Ansa, sono state utili per fare chiarezza.

Massimo Giletti e la chiusura di Non è l’arena: parla Cairo

Ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’Ansa, Urbano Cairo, spiegando i motivi che lo avrebbero portato a prendere questa decisione: “Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di “Non è l’Arena” dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare” ha detto all’Ansa. E poi altre parole che lasciano pensare che seppur era stato detto che Giletti sarebbe rimasto “a disposizione dell’azienda” e quindi di La7, alla fine, è arrivato l’addio. E infatti Cairo ha aggiunto: ““Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere“.