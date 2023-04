Tapiro d’oro a Massimo Giletti dopo la sospensione di Non è l’Arena: i commenti del conduttore

Striscia la notizia consegna il tapiro d'oro a Massimo Giletti dopo la sospensione di Non è l'Arena

Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti, è stato sospeso all’improvviso, non ci sono spiegazioni ufficiali e sembra non le conosca nemmeno il conduttore. Stasera Striscia la notizia consegnerà il tapiro d’oro a Massimo Giletti cercando di capire un po’ di più di tutta la vicenda, un vero caso. Il diretto interessato accetta il tapiro e ironizza: “Forse Cairo mi manda via perché sono juventino” e scherzando aggiunge che magari passerà a Mediaset. Un commento che si aggancia a quanto confermato da Giletti all’Adnkronos in merito ai contatti Rai in vista della scadenza del contratto con La7: “a proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi”.

Massimo Giletti riceve il tapiro d’oro

Stasera 14 aprile 2023 la consegna da parte di Valerio Staffelli che a Giletti ha suggerito l’ipotesi che ci sia lo zampino di Fabio Fazio. “E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora” la risposta del conduttore ormai orfano del suo programma.

Giletti non sa niente, la sua proposta è di chiedere spiegazioni a chi ha preso le decisioni, di chiedere a Cairo perché è stato mandato via, perché Non è l’Arena è stata chiusa.Ed è sempre l’inviato di Striscia la notizia a cercare di capire, magari l’allontanamento è successivo alla messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro. Massimo Giletti su questo non ha dubbi: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”. Presto ne sapremo di più?