Flop disastroso per Il Cantante mascherato che non piace a nessuno: vola Amici 22 su Canale 5

Che flop clamoroso per Rai 1 con Il cantante mascherato 4: ecco i dati auditel del sabato sera con Amici 22 che vola su Canale 5

Un disastro senza precedenti quello de Il cantante mascherato 4. E non solo per i dati di ascolto che sono più che flop. Il programma di Milly Carlucci è un programma fallimentare sotto ogni punto di vista, dai contenuti alle scelte autoriali. E’ brutto da guardare, noioso, con una cura pari a zero di ogni dettaglio. Molto strano, perchè Milly Carlucci è una delle professioniste più attente in tv e pensare che in uno dei suoi programmi si vedano le persone del pubblico sbadigliare o lo scalda pubblico telecomandare le reazioni di tutti, è cosa assai bizzarra. Ma tant’è…Il programma di Rai 1 cala ancora e di media nella serata del 15 aprile 2023, scende sotto i 2 milioni di spettatori. Numeri davvero disastrosi visto che Amici 22 su Canale 5 fa persino il doppio. Vola ancora il programma di Maria de Filippi. E su questo una piccola parentesi: questa edizione di Amici è parecchio noiosa, viene da pensare che se solo Rai 1 avesse offerto una valida alternativa, Maria de Filippi avrebbe potuto avere delle difficoltà e invece…

Gli ascolti del 15 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata del sabato

Su Canale5 Amici, dalle 21:27 alle 00:31, ha raccolto davanti al video 4.323.000 spettatori con uno share del 27.9%. E’ ancora Maria de Filippi la regina del sabato sera con quasi il 30% di share.

Su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:26 alle 1:10, ha conquistato 1.809.000 spettatori pari al 14.8% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:26, a 2.676.000 e il 14.2%).

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.125.000 spettatori (5.9%) e F.B.I. International 951.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Il mondo perduto: Jurassic Park ha intrattenuto 804.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la nuova edizione di Quinta dimensione. Il futuro è già qui parte da 653.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 649.000 spettatori (3.7%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 536.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Sprint MotoGP – GP Americhe segna 701.000 spettatori (3.8%). Sul Nove La rapina perfetta è seguito da 246.000 spettatori (1.4%).