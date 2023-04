Le lettere che Elisabetta Gregoraci scrive a suo figlio per quando non ci sarà più

A Domenica In Elisabetta Gregoraci confida che scrive lettere per suo figlio, per quando un giorno non ci sarà più

A Domenica In Elisabetta Gregoraci vede scorrere la sua vita passando dal matrimonio con Flavio Briatore alla nascita del figlio, la morte di mamma Melina; c’è tutta la sua famiglia, non c’è il nuovo amore, Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci racconta delle lettere che scrive a suo figlio Nathan Falco, del diaro dove le raccoglie tutte, da anni. Suo figlio le ha chiesto il motivo, Nathan ha 13 anni e a volte le legge, altre non apre nemmeno il diario. Tutto normale alla sua età, anche la showgirl confida che è un momento particolare, lui sta crescendo. Un giorno però quando non ci sarà più potrà leggerle tutte, potrà aprire quel diario e trovare la sua calligrafia, quella che Elisabetta Gregoraci cerca di sua madre, perché le manca, perché vorrebbe parlare con lei, perché vorrebbe ancora i suoi consigli. Mamma Melina ha conosciuto Nathan ma quando aveva solo un anno è andata in cielo.

Elisabetta Gregoraci ricorda sua madre in ospedale con lei

Quando è nato Nathan Falco mamma Melina era con lei, l’ha tenuto in braccio sempre, tutto il tempo, forse sentiva che non avrebbe passato con il nipotino molto tempo. Non ha potuto però conoscere gli altri nipoti, i figli di sua sorella Marzia.

Ogni lettera che scrive a suo figlio è una lettera che avrebbe voluto dalla sua mamma; sa che sono parole importanti non solo per il presente ma lo saranno sempre, quando un domani, molto lontano, non ci sarà più.

Mara Venier a Domenica In continua a parlare del matrimonio con Briatore, c’era anche lei alle nozze. Le immagini del giorno delle nozze, Elisabetta Gregoraci in abito da sposa; sono passati tanti anni, oggi sono divorziati, ma quelle immagini vengono riproposte ogni volta, anche se ci sono altri amori.

Ely non parla di Giulio Fratini, si limita a dire che è libera, è divorziata, ma anche che non è semplice per chi le sta accanto accettare che Briatore sia sempre presente. Non vuole sposarsi una seconda volta, smentisce così gli ultimi pettegolezzi. Non desidera più nemmeno diventare madre per la seconda volta. Nathan ha 13 anni, in passato avrebbe voluto ma con Briatore.