La sposa in replica pareggia con Canale 5, bene Che tempo che fa su Rai 3. Mormora il pubblico di Rai 1

Testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 nella prima serata del 16 aprile 2023: La sposa in replica e lo show dei record sono vicinissimi

Chi ha vinto la gara agli ascolti tv della prima serata il 16 aprile 2023? Se il clima che si respira in questi giorni in Italia ci lascia pensare che l’estate è ancora molto lontana, la programmazione della Rai invece, soprattutto della prima serata di Rai 1, ci lascia quasi pensare che la bella stagione sia iniziata da un pezzo, viste le tante repliche che vengono proposte al pubblico. Dopo Imma Tataranni ieri è stata la volta de La sposa e questa sera toccherà a Montalbano. Tre repliche alla settimana, era davvero il caso visto che siamo ancora a fine aprile? Difficile a dirsi sta di fatto che gli ascolti della prima serata del 16 aprile 2023, non sembrano lasciare molti rimpianti a Rai 1 visto che con la replica de La sposa, ottiene quasi lo stesso risultato di Canale 5 con Lo show dei record. Ma è giusto dare al pubblico 3 serie in replica ad aprile? Probabilmente no.

Ma vediamo adesso tutti i dati di ascolto relativi alla prima serata del 16 aprile 2023.

Gli ascolti del 16 aprile 2023: tutti i dati della prima serata

La Sposa ha conquistato 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5, dalle 21.24 alle 0.25, Lo Show dei Record ha ottenuto 2.347.000 telespettatori, share 15,20%. Un testa a testa tra Canale 5 e Rai 1. Lo share per Gerry Scotti è leggermente più alto per via della durata. Su Rai3 , dalle 20.35 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.409.000 spettatori (12.2%) mentre, dalle 22.18 alle 0.15, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.607.000 spettatori (11.4%). In prima serata praticamente Rai 3, Rai 1 e Canale 5 sono vicinissime se si tiene in considerazione la fascia che va dalle 21,20 alle 23 .

Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 1.058.000 spettatori con il 6.3% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 989.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Blue Bloods ha interessato 1.129.000 spettatori con il 5.9%.Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 614.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Tv8 la gara di Moto 2 è stata seguita da 823.000 spettatori con il 4.1% di share, la gara di Moto GP segna 948.000 spettatori con il 6.8% (tra le due gare Paddock Live: 626.000 – 3.4%, Grid: 667.000.000 – 3.8%).

Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha interessato 441.000 spettatori con il 2.4%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 386.000 telespettatori, share 2,02%.