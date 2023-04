Giancarlo Magalli: “La guarigione ormai è andata, in tv potrei fare Lazzaro”

Giancarlo Magalli dopo il tumore conferma che è guarito ma che non è felice

Francesca Fialdini ospita Giancarlo Magalli, gli augura di guarire presto del tutto, di dimenticare per sempre il tumore. Magalli la ferma, è di nuovo in Rai, nello studio di Da noi a ruota libera, ha raccontato tutto della malattia ma conferma che è guarito, che il tumore ormai è una cosa superata. “La guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C’è voluto un po’ ma siamo qui” dice Magalli e la Fialdini gli sorride, un attimo perplessa. Magalli sta bene e ha voglia di tornare a l suo lavoro ma al momento non c’è spazio per lui in tv, nessuno gli ha tenuto il posto, i ruoli da conduttore sono tutti occupati. Non gli manca la battuta ma dentro c’è un p’ di inevitabile amarezza: “E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo ‘Lazzaro’, vediamo.

Vedremo ancora Magalli in tv?

E’ dispiaciuto, non lo nasconde. In una delle recenti interviste il conduttore che in tv ci ha tenuto compagnia per anni con le sue trasmissioni, si aspettava da qualcuno qualche telefonata in più. Si riferisce al periodo in cui si stava male, si riferisce ai rapporti di lavoro, di certo non alla famiglia che invece gli è rimasta accanto sempre.

Aspetta che Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, mantenga la sua promessa di interessarsi a lui, al suo futuro in tv. Sa che non ce la farebbe in questo momento a sostenere un impegno quotidiano nel lavoro ma la sua esperienza è nota, vorrebbe qualcosa di carino e di non così faticoso. Sarà accontentato? Vedremo ancora in tv Giancarlo Magalli nel ruolo di protagonista e non solo di ospite? Di certo in tv non ha solo tanti amici ma anche qualcuno con cui non ha mai risolto i problemi del passato, mentre con altri è stato ben felice di chiarire, di recente, con un pranzo o una semplice telefonata.Ciò che conta più di tutto è che adesso sta bene, che ha superato la malattia, che è guarito e, come dice lui, è ormai tutto dietro le spalle, senza dubbio.