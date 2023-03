Giancarlo Magalli, i sintomi della malattia durante Il cantante mascherato

Giancarlo Magalli ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia durante Il cantante mascherato

Sta per iniziare Il cantante mascherato, la nuova edizione, e Giancarlo Magalli confida che è durante il programma che ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia. Nell scorsa edizione Magalli ha partecipato in coppia con la figlia. La ricordiamo la sua fatica, lo raccontò, era stremato. Da lì ha pensato che quella stanchezza fosse strana; non si sbagliava. Giancarlo Magalli scoprì di avere un linfoma non Hodgkin, lo racconta a Oggi è un altro giorno, ripercorre quei momenti. Ad ascoltare la diagnosi dei medici furono le sue figlie, a lui riferirono che aveva un linfoma e che si curava ma senza aggiungere che se non si fosse curato avrebbe avuto due mesi di vita. Le figlie del conduttore non volevano spaventarlo ulteriormente, era già dura così.

Giancarlo Magalli ha scoperto l’affetto della famiglia

In cosa è cambiata la sua via dopo la malattia? “Sicuramente scoprire tutto l’affetto che poi ho avuto dalle figlie, forse te l’aspetti però è stato forse superiore alle aspettative. C’erano le mogli, cioè in ospedale c’erano le mogli, i mariti nuovi e le mogli vecchie, tutti lì intorno che mi tenevano compagnia che si occupavano di me. E’ stata veramente una dimostrazione di amore, di affetto che mi ha toccato, mi ha sorpreso mi ha commosso. Evidentemente come si suol dire ho seminato bene, se pensi che io ho avuto due matrimoni quindi, due figlie quindi, due divorzi e non ho litigato mai. Sono stati due divorzi assolutamente indolori, con le mogli sono rimasto amico”.

Magalli racconta che le figlie spesso la sera sono rimaste con lui: “Soprattutto per stare tranquille che io non avessi crisi e rimanevano tutte mogli, figlie a turno. Negli accompagni per le terapie c’erano figlie con la macchina avanti e indietro, avanti indietro. Scopri con le figlie anche un rapporto che sapevi bello, profondo ma magari non intuitivi così bello, così profondo”.

Quando le ha ringraziate le sue figlie gli hanno risposto: “Prova a pensare a quanto sia stato carino e affettuoso te con noi. Noi un anno ti abbiamo dedicato e tu ci hai dedicato tutta la vita”.

Serena Bortone gli chiede se era solo al momento della diagnosi. La realtà è che erano sole le sue figlie, erano andate loro due a tirare il risultato, a parlare con i medici. Magalli ha saputo tutto dopo e nemmeno tutto.

Fare Il cantante mascherato è stata fortuna, pensava di uscire quasi subito dal gioco e invece è rimasto per 12 puntate. Quindi, 12 canzoni, tante prove e tanta fatica ma una volta terminato ha capito che quella stanchezza era strana. Si è così sottoposto a tutti i controlli necessari, ha scoperto del linfoma, come sempre la prevenzione è stata la sua salvezza.