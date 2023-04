Un anno fa la morte di Catherine Spaak, la sorella smentisce il brutto racconto sul padre

Stupore da parte di Serena Bortone per tutte le smentite della sorella di Catherine Spaak sul padre, sulla loro famiglia

Per ricordare Catherine Spaak in collegamento con Oggi è un altro giorno ci sono la sorella Agnès e Caterina Caselli. Tra i tanti ricordi e racconti Serena Bortone sceglie anche una delle ultime interviste dell’attrice, proprio a Oggi è un latro giorno, un anno prima della sua morte. Catherine Spaak raccontava del padre, di un gioco spietato che faceva con lei e sua sorella, dall’armadio da cui dovevano buttarsi. Anche Agnès ascolta, risente la sorella che parla della cattiveria del padre, del non amore. Era il 27 aprile di due anni fa e la Spaak raccontava che quando aveva forse 7 anni il papà le disse che lei e Agnès dovevano buttarsi.

La sorella di Catherine Spaak smentisce il racconto sul padre

“Noi avevamo poche relazioni con mia madre e mio padre, non eravamo spesso insieme. Una sera arriva papà ed eravamo stupite, ci prende a me e mia sorella e ci mette sull’armadio, che non era molto alto, ci dice di buttarci di sotto”. La sorella non lo fece, Catherine Spaak sì e suo padre non la prese, la lasciò cadere. “Mio padre ci disse ‘ecco bambine vedete questa è una lezione da ricordare, non fidatevi mai da nessuno’”.

Un episodio che ha segnato l’attrice, certa che i suoi genitori non l’amassero. A 9 anni è stata messa in collegio fino ai 15 anni e solo dopo ha potuto fare un paragone tra la sua famiglia e quella degli altri capendo che non l’amavano.

Agnès smentisce categoricamente il racconto della sorella che purtroppo non c’è più. C’era anche lei quando il papà faceva questo gioco ma lo ricorda in modo diverso: “Credo che i ricordi tra fratello e sorella possono essere molto diversi in base a come li viviamo. Mio padre era di certo spiritoso ma non crudele. Ci faceva saltare sulle sue braccia e Catherine non è mai caduta. Mi sono sempre chiesta perché raccontava questa cosa. Forse le piaceva raccontare questa cosa”.

Sull’amore dei genitori, sul collegio la sorella dice la stessa cosa. Agnès pensa che la sorella abbia vissuto la separazione dei genitori in modo drammatico. Spiega che la mamma aveva problemi di forte depressione, per questo sono state messe in collegio. Catherine non si sentiva amata ed era infelice, sua sorella ha vissuto infanzia e adolescenza con meno dolore. Due caratteri diverse per le due sorelle, forse questa la differenza che ancora oggi le divide anche nel ricordo. Serena Bortone non sembra d’accordo, quel dolore l’ha visto e sentito nella sua intervista di due anni fa,