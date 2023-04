A Pupo non piacciono i fidanzati di sua figlia Clara

Clara, la figlia di Pupo, ha un po' di problemi in amore. Al cantante non piacciono i suoi fidanzati

Pupo è ospite a Oggi è un altro giorno con sua figlia Clara che lo guarda con occhi innamorati. “Mi sono fidanzato sempre dopo il matrimonio” ed è ovviamente Pupo a raccontarlo ma ormai non fa più clamore anche se Serena Bortone gli chiede quale sarebbe stata la sua reazione se sua moglie avesse fatto lo stesso, se l’avesse tradito come ha fatto lui così tante volte. E’ stufo Pupo perché gli fanno sempre la stessa domanda. “Negli ultimi 30 anni della mia vita sono leggero come una piuma dopo aver detto la verità” e la sua verità è che ha due compagne di vita, la moglie e la fidanzata. E’ Clara la figlia che gli somiglia di più ma è triste, ammette che ha un po’ di problemi in amore. Colpa di Pupo? No, lui è un padre sempre presente nonostante il suo lavoro: “Non è mai mancato nemmeno nei momenti più duri, soprattutto durante l’adolescenza che ancora vivo”. Clara ha più di 30 anni ma si sente ancora nel pieno dell’adolescenza.

La figlia di Pupo angosciata per amore

“Ma lei è alla ricerca continua della figura maschile che secondo lei la completi. Io le dico sempre la stessa cosa, di non cercare, di attendere che arrivi. E’ difficile gestire l’attesa perché nel frattempo si fanno tanti errori” spiega il cantante che vorrebbe vedere sua figlia felice.

Il 14 febbraio doveva andare a convivere con il suo fidanzato ma Pupo le ha detto che non gli piaceva. La verità di Clara è che a lui non piace nessuno dei suoi fidanzati, suo padre pensa che ogni volta non sia quello giusto. Forse ha ragione visto che ogni volta finisce.

Clara cerca la lealtà, la virtù più grande di suo padre, la cercava anche nel compagno che forse adesso l’ha delusa. Il modello d’amore che le ha dato il padre è della non fedeltà ma possibilmente lei lo cerca fedele, anche se oggi è molto difficile, ne è consapevole, ma non potrebbe pensarla in modo diverso vista la vita che ha vissuto Pupo. Cantano insieme una canzone, un duetto che emoziona Serena Bortone ma in realtà Clara sembra un po’ troppo cresciuta per questo testo.