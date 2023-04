Pupo, il rimpianto per i figli mai nati, ne parla per la prima volta

Per la prima volta Pupo confessa degli aborti, dei figli mai nati

Pupo nella vita ha nascosto tante cose. “Stiamo parlando di figli” confessa a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. E’ forse il rimpianto più grande, il peso che oggi Pupo sente è enorme. “Sai qual è il mio più grande dispiacere? Ti voglio dire una cosa che non ho mai detto. Il non avere mai visto in faccia per cause naturali o anche non naturali i figli che non sono mai nati”. Oggi li vorrebbe tutti accanto, Pupo ammette che è accaduto più volte. Oggi pensa a come sarebbe stata la sua vita, la sua famiglia, così grande. Pensa a come sta vivendo il presente, gli è andata bene, se avesse saputo avrebbe evitato quegli aborti. “E’ un miracolo che oggi io sia qui a raccontare la storia di un giocatore di azzardo vincente, non esiste”. Invece lui esiste, a lui è successo. Ad aiutarlo ci sono state le persone che non gli hanno mai fatto mancare amore e stima, che gli hanno dato continue iniezioni di successo.

Pupo a Verissimo

Cerca di recuperare gli errori del passato. “Quando poi si arriva fare i conti con la propria vita come sono io adesso in questo momento e arriva quella fortuna di poter in qualche modo dire se questo è il finale rifarei tutto quello che ho fatto… Stiamo parlando di figli e il mio più grande dispiacere è non aver visto in faccia i bambini che per cause naturali e cause meno naturali… i miei figli che non sono nati e io oggi li vorrei, che non è un discorso cattolico e religioso ma li vorrei avere tutti intorno a me perché è capitato anche più volte e chissà che famiglia meravigliosa sarebbe stata e se, ripeto questo è il gran finale che la vita mi ha regalato… perché è una cosa rara, perché dalle esperienze che ho vissuto io è difficile uscire. Parlo del dramma del gioco d’azzardo, del dramma delle dipendenze, anche delle dipendenze che ho avuto da giovane. E’ un miracolo che io oggi sia qui a raccontare una storia con un finale così”.

Silvia Toffanin non sa che dire, è senza parole, Pupo non conta il numero dei figli che non sono nati, ma è accaduto più volte, sarebbe stata una famiglia molto numerosa.