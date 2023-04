Belen Rodriguez torna a Le Iene e ne ha per tutti: bordate e frecciate

Belen si toglie qualche sassolino della scarpe torna a Le Iene ed è carica a pallettoni: ecco le sue parole

Una settimana di reclusione forzata lontano da tutti e da tutto a quanto pare ha dato un po’ di spirito polemico a Belen Rodriguez che ieri sera è tornata più in forma che mai nello studio de Le Iene. Dopo aver saltato la puntata in onda la scorsa settimana per colpa del covid ( ha scoperto di essere positiva proprio durante i controlli di routine prima della trasmissione Mediaset) la conduttrice argentina è tornata bella come il sole nella nuova puntata de Le Iene, quella del 18 aprile e in apertura, senza pensarci troppo, si è tolta alcuni sassolini nella scarpa e che a quanto pare, le davano parecchio fastidio. Dalla crisi alle voci di un nuovo addio a Stefano de Martino, su Belen si dice e si scrive sempre di tutto ma questa volta è la show girl a rispondere per le rime a tutti i suoi detrattori.

La risposta di Belen Rodriguez a rumor e gossip

Aprendo la puntata de Le Iene in onda al martedì sera in diretta su Italia 1, la bella Belen ha subito messo in chiaro alcune cose: “Ci siamo, benvenuti ad una nuova puntata de Le Iene. Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale“. Ebbene si, perchè nelle ultime settimane, come del resto succede spesso, sul conto di Belen si è detto davvero di tutto. Basterebbe pensare che almeno una volta al mese viene lanciata la notizia di una sua possibile gravidanza, di certo la conduttrice è abituata a leggere la qualunque sulla sua vita. Cose spesso non vere, in alcune circostanze, persino inventate. La Rodriguez ha poi spiegato: ” La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Questo è il motivo per cui non c’ero. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere” ha detto poi con la solita ironia che la contraddistingue. Nessuna crisi di coppia, nessun bebè in vista ma solo tanta voglia di lavorare a Le Iene e di far bene. La Rodriguez non ha mai nascosto che sin da piccola, il suo sogno, era proprio quello di condurre il programma di Italia 1 e adesso che lo ha realizzato, spera di fare sempre meglio e di non deludere nessuno.