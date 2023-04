Verissimo ospiti sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, le anticipazioni

Anticipazioni e ospiti di Verissimo del 22 e 23 aprile 2023. Chi ci sarà in studio con Silvia Toffanin?

Torna Verissimo con il consueto appuntamento del fine settimana e le puntate di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, le anticipazioni. Gli ospiti di Silvia Toffanin si dividono nei due appuntamenti su Canale 5 come sempre dalle ore 16:30. La conduttrice accoglie in studio dopo una lunga assenza in tv la splendida Martina Stella, l’attrice torna per raccontare i suoi nuovi progetti ma anche come è cambiata la sua vita, sempre più innamorata della sua famiglia. Per la prima volta a Verissimo anche Antonia Liskova, la protagonista femminile della fiction Il Patriarca in onda su Canale con Claudio Amendola. Vedremo tra gli ospiti anche Federica, la cantante emiliana ultima eliminata dal talent show Amici di Maria De Filippi. Gli ospiti e le anticipazioni di Verissimo non finiscono qui.

Verissimo ospiti e anticipazioni del 22 e 23 aprile 2023

Dal GF Vip una delle poche concorrenti ammesse a Verissimo, ovviamente Milena Miconi, il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini non ha mai infastidito nessuno, anzi è stata una concorrente esemplare. Torna nello studio di Silvia Toffanin anche Paola Caruso, sperando che aggiorni con buone notizie sulla salute di suo figlio, il piccolo Michele. Ci sarà anche Vladimir Luxuria, ancora una volta opinionista di Ilary Blasi a L’Isola dei famosi 2023. Infine, il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+.

Nella puntata di domenica 23 aprile di Verissimo oltre alla già annunciata presenza di Sonia Bruganelli con la figlia Adele Bonolis, ci sarà anche Roberto Bolle. Inoltre, un’intervista madre e figlio con Romina Power e Yari Carrisi. Concludiamo con i Pooh tra ricordi ed emozioni, la loro è la band dei record. band dei record. 100 milioni di dischi venduti sono loro ad aver fatto la storia della musica italiana. Aneddoti e tante emozioni da raccontare. A Verissimo domenica alle 16:30 su Canale 5 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.