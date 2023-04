Sonia Bruganelli questa volta a Verissimo ci sarà con o senza verità su Bonolis

Domenica Sonia Bruganelli arriva a Verissimo: per raccontare della fine del suo matrimonio o per smentire tutto?

Sonia Bruganelli sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 23 aprile 2023. Non una notizia particolare se non fosse che in queste settimane, sul conto dell’imprenditrice si è detto e scritto di tutto, anche che settimana scorsa non si sia presentata nello studio di Canale 5 per evitare di rispondere alle domande sulla presunta crisi matrimoniale. Adesso però le anticipazioni sono ufficiali: Sonia Bruganelli ci sarà, sarà a Verissimo nella puntata di domenica. Riavvolgiamo però il nastro. Tutto è iniziato da un articolo di Dagospia che annunciava la fine del matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nello stesso articolo si scriveva che i due hanno preso questa decisione da tempo, nonostante continuino a passare le vacanze insieme e a mostrarsi in pubblico come marito e moglie. Secondo quanto riferiva Dagospia, la Bruganelli aveva scelto lo studio di Verissimo, per parlare delle separazione e annunciare pubblicamente il divorzio da Bonolis.

Dopo la pubblicazione dell’articolo di Dagospia, erano però successe delle cose. Bonolis e Sonia Bruganelli che si stavano godendo le vacanze alle Maldive, avevano pubblicato un video, mostrandosi uniti e molto ironici, smentendo apparentemente la fine della loro relazione e quindi il divorzio imminente.

Sonia Bruganelli a Verissimo: per dire cosa?

Dopo il video di Sonia Bruganelli, si è scritto che l’imprenditrice, ex opinionista del Grande Fratello VIP 7, aveva deciso di non partecipare a Verissimo. Forse per prepararsi meglio a quello che avrebbe dovuto raccontare, vista la notizia lanciata da Dagospia. Dalle mosse social della Bruganelli però è emerso che questa intervista non era prevista, visto che è rientrata in Italia successivamente e aveva anche altri impegni. Nel frattempo le voci su questa separazione sono continuate a circolare e si è parlato nuovamente del divorzio. Qualcuno ha anche ipotizzato i motivi dietro alla fine del matrimonio. Sonia e Paolo dal canto loro, hanno continuato a lavorare alla nuova stagione di Ciao Darwin, senza fermarsi.

Oggi l’annuncio ufficiale di Verissimo: Sonia Bruganelli questa settimana ci sarà. La vedremo quindi nella puntata di domenica. Ma per dire che cosa? Smentirà la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis o , come era stato predetto da Dagospia, annuncerà in tv la fine di questa storia d’amore dopo oltre 20 anni? A questo punto non ci resta che sintonizzarsi su Canale 5 dalle 16,30 in poi per ascoltare questa tanto attesa intervista a Sonia.