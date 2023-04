Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? La risposta in un video

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis rispondono con un video alla notizia del matrimonio finito: "siamo in difficoltà"

Anche questa volta la notizia bomba di un’altra coppia vip che si separa è di Dagospia, questa volta tocca a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Per il gossip, che Bonolis e la Bruganelli si sono lasciati sembra cosa certa, attende già l’annuncio ufficiale e a seguire l’intervista dell’ex opinionista a Verissimo. Vero o falso? La coppia o ex coppia non ha atteso molto, questa volta la risposta è in un video. Sonia e Paolo Bonolis sono insieme, il contesto non fa pensare ad una coppia separata, sono in piscina, sono in vacanza insieme ma non sarebbero i primi a lasciarsi in ottimi rapporti per il bene dei figli. Non mentono, il conduttore con la sua solita ironia dice che sono in difficoltà perché non sanno cosa fare “Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione o non ci separiamo e mandiamo sul lastrico questo sito? Che facciamo? C’è un dilemma morale”. Sonia Bruganelli lo segue, dice che devono parlarne con i figli, poi decidere cosa fare. Sonia Bruganelli è diplomatica: “Ad oggi non c’è una conferma e non c’è una smentita, non c’è niente…” ma in questo modo lascia pensare che qualcosa c’è, che Dagopsia non sia poi così lontano dalla verità

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Il destino parlerà”

La sensazione è quella racchiusa nella frase conclusiva di Paolo Bonolis: ognuno dovrebbe farsi i fatti suoi. Entrambi dicono che nel caso fosse vero i figli non sanno ancora niente. E’ un modo per zittire tutti senza confermare o smentire?

Di certo hanno ragione, è assurdo anticipare una notizia del genere quando ci sono i figli da proteggere. E’ ancora più assurdo il commento dell’Investigatore social al loro video: “Lo sanno anche i muri che siete separati in case e continuate ‘sta manfrina per i figli”. All’esperto di gossip risponde un follower della Bruganelli: “Ma anche fosse… A noi cosa viene in tasca? Nel caso hanno raggiunto un equilibrio di coppia tale che gli permette di viverla egregiamente e scherzarci su… Tanto di cappello”. Certi limiti non andrebbero mai superati, anche se è vero che negli ultimi post Sonia sembra fare riferimento a qualcosa che non va adesso nella sua vita.