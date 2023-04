Ci vuole un fiore saluta con 2 milioni, Il patriarca cala su Canale 5 ma vince

Il patriarca vince contro Ci vuole un fiore ma cala bruscamente: ecco i dati di ascolto del 21 aprile 2023

Cosa ci dicono i dati di ascolto del venerdì sera? I dati auditel relativi alla prima serata del 21 aprile 2023 ci raccontano che nella gara al prime time ieri sera ha vinto Il patriarca. La fiction di Canale 5 conquista oltre 2,7 milioni di spettatori di media, calando rispetto alla passata settimana. A Mediaset va però dato atto di una cosa: non essersi spenta in primavera, come non accadeva da tempo, a differenza di Rai 1 che sta giocando in ritirata con tre fiction in replica su 7 giorni. Canale 5 fa il suo e offre al pubblico delle novità, che possano piacere o meno, ma sono cose nuove, inedite. Poi potremmo stare ore e ore a discutere sull’imbarazzante orario di inizio, che non è una prima serata ma una seconda, o sulla qualità dei prodotti visti. Questa però è un’altra storia. Su Rai 1 invece, Francesco Gabbani con il suo dignitosissimo Ci vuole un fiore, chiude con una media di 2 milioni di spettatori. Per qualità e spettacolo, un milione di spanne sopra rispetto al Cantante mascherato che saluterà il pubblico, fortunatamente, questa sera.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto della prima serata del 21 aprile 2023.

Gli ascolti del prime time: ecco i dati del 21 aprile 2023

Su Canale5 la seconda puntata de Il Patriarca ha incollato davanti al video 2.691.000 spettatori con uno share del 16.4% Si cala rispetto alla passata settimana ma si vince comunque.

Ci Vuole un Fiore ha conquistato 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.293.000 spettatori (9.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.078.000 spettatori (5.7%). Ottimi i dati di Rete 4 e del Nove.

Su Rai2 The Good Doctor 6 debutta con 948.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha raccolto 889.000 spettatori (5%). Su Rai3 Tre piani è seguito da 896.000 spettatori con il 5%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 739.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 524.000 spettatori (2.8%).