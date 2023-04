A Verissimo tutta l’empatia di Silvia per Paola Caruso ma i commenti sono impietosi: ex Bonas distrutta

Le lacrime di Paola Caruso e di Silvia Toffanin non hanno intenerito una fetta di pubblico di Verissimo: le critiche sui social non sono mancate

Ancora una volta Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua vicenda e quella del piccolo Michelino. L’ex Bonas di Avanti un altro ha ringraziato la conduttrice di Verissimo perchè grazie allo spazio in tv ha avuto modo di raccontare la sua storia e molti medici italiani l’hanno contattata e per questo, il piccolo Michelino, potrà essere operato in Italia, senza bisogno di andare negli Stati Uniti. Silvia ancora una volta ha ascoltato il racconto della Caruso che distrutta, in lacrime, ha parlato dell’incidente di suo figlio e di questa operazione che potrebbe permettergli di tornare a camminare senza usare il tutore. Il racconto, confuso e con tanti punti un po’ incoerenti della Caruso, ha destabilizzato il pubblico a casa che non si è fermato al modo empatico con cui la Toffanin ha cercato di raccontare questa storia, ma è andato oltre. Tanti non hanno creduto alle parole di Paola, arrivando persino ad accusarla sui social di strumentalizzare questa vicenda, solo per avere visibilità. Molti altri spettatori hanno anche puntato il dito contro Silvia Toffanin facendo notare che in passato, quando a raccontare storie simili era stata Barbara d’Urso, erano piovute critiche di ogni genere. E invece adesso, nessuno parla più di “tv del dolore”.

Paola Caruso e la vicenda di suo figlio: il pubblico si divide

Jessica sulla pagina Fb di Verissimo ad esempio ha scritto: “Spiace per lei e per il bimbo, va bene raccontarlo una volta in una trasmissione (sei un personaggio pubblico), quello che mi sfugge è l’esigenza di raccontarlo una settimana sì e una no nella stessa trasmissione da mesi“. E ancora: “Forse perché con le ospitate guadagna qualcosina visto che non sta lavorando, forse perché spera che raccontando la sua storia in tanti la conoscano e possano aiutarli, forse Silvia non riesce a dirle di no e continua a ospitarla, ma spero abbia anche calcolato il rischio che poi il pubblico le si possa rivoltare contro dall’esasperazione….Io le sono solidale, sono dispiaciuta sinceramente, capisco la sua disperazione, ma tutto ha un limite…Tutto qui…“. E c’è chi fa notare che sono tanti i bambini come il piccolo Michelino ad avere problemi e tante mamme o genitori coraggiosi, a lottare: “ Ora.. con tutto il bene del mondo ..tante di noi hanno problemi seri con i nostri figli!! Continuare a piangere in televisione mi atterra!!“. E l’amara conclusione:” Si ma è andata 50 volte non è che andando a verissimo suo figlio guarisce!“.

Va detto che a fronte di tanti commenti negativi c’è anche chi tifa per il piccolo e chi prega insieme a Paola per il suo bambino. E c’è chi ha apprezzato il modo in cui Silvia Toffanin, anche questa volta, ha raccontato la storia di Paola e del suo bambino.