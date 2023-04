“Crossword Mysteries -Il Cruciverba della Morte stasera su Rai 2: la trama

Crossword Mysteries - Il Cruciverba della Morte: ecco la trama del film in onda stasera su Rai 2

Questa sera su Rai 2 si inaugurano i film crime, se così possiamo definirli, con qualcosa di diverso dal solito. Non i soliti classici nel segno del giallo, che probabilmente vedremo in estate, ma comunque omicidi e indagini, quelle che al pubblico della rete piacciono tanto. Il ciclo Crossword Mysteries da oggi, domenica 23 aprile su Rai 2 in prima serata. La protagonista è Tess Harper, una giovane donna che cura la rubrica dei cruciverba per il giornale The Sentinel. E sarà proprio Tess con la sua passione dei cruciverba a diventare la protagonista di alcuni gialli da risolvere. Un po’ signora in giallo, un po’ detective in corsia, la bella Tess incrocerà sulla sua strada, come il genere vuole, un poliziotto che la aiuterà. O meglio, sarò lei ad aiutarlo ( don Matteo e Suor Angela questa volta lasciano spazio a una creatrice di cruciverba). Al fianco di Tess quindi, di csarà Logan O’Connor, tenente della polizia di New York. Non solo delitti, ma a quanto pare, visto l’evolversi della trama dei film del ciclo, anche innamoramenti… “Un cruciverba da morire” dovrebbe essere il titolo del primo episodio anche se su Rai 2, il promo parla di Crossword Mysteries – Il Cruciverba della Morte. Non ci resta che scoprire qualcosa in più su questi film che sbarcano nella domenica sera di Rai 2, qualcosa si inediti visto che su Rai 1 andranno invece in onda le repliche de La sposa.

Crossword Mysteries – Il Cruciverba della Morte su Rai 2: la trama

Tess Harper è una donna determinata e con una passione per i cruciverba che non conosce confini. Editorialista della rubrica di cruciverba del quotidiano The New York Sentinel, passa le sue giornate a creare rompicapi di ogni genere e ad evitare i passanti curiosi che tentano di carpire qualche segreto sulle sue creazioni. Ma un giorno, la routine di Tess viene sconvolta dall’omicidio di Alan Nightingale, proprietario di una galleria d’arte e amico della zia della protagonista.

Il detective Logan O’Connor è incaricato di indagare sull’omicidio e, grazie alla sua conoscenza in comune con il giornalista Harris, si incontra con Tess. La prima impressione tra i due non è delle migliori, ma durante le indagini, la protagonista scopre un particolare cruciverba incompiuto tra le cose della vittima, il cui autore si firma sotto falso nome. Tess, convinta che ogni autore di cruciverba abbia uno stile unico e riconoscibile, si incuriosisce sempre di più sull’identità del misterioso autore.

Mentre Logan cerca prove sull’omicidio, Tess inizia a teorizzare che i cruciverba del Fantasma, così viene definito l’autore anonimo del rompicapo incompiuto, potrebbero contenere delle chiavi per alcuni furti su commissione. La protagonista non sbaglia, la polizia riesce a catturare Carmichael, addetto alla sicurezza del museo della vittima e autore di alcuni furti. Per sapere dove e cosa rubare, l’uomo doveva risolvere uno specifico cruciverba, costruito dal Fantasma, di cui non conosceva l’identità.

Tess Harper è riuscita a scoprire l’identità del Fantasma, ma le sue indagini non si fermano qui. La sua curiosità e la sua determinazione la porteranno ad approfondire sempre di più l’indagine sull’omicidio di Alan Nightingale e a scoprire verità inaspettate sulla sua famiglia e sui suoi amici. La vita di Tess, prima incentrata solo sui cruciverba, si trasforma in una avventura emozionante e ricca di colpi di scena.

Il finale del film in onda stasera su Rai 2

Come finirà quindi questa indagine di Tess? Dopo una serie di sospetti e indagini, il caso dell’omicidio di Alan Nightingale si risolve durante la serata del torneo di cruciverba del The New York Sentinel. In quella stessa occasione, Tess Harper, l’editorialista della rubrica di cruciverba, fa una scoperta rivelatrice: trova dei bossoli di proiettile in una custodia appartenente a Pierre, suo mentore nonché fratello della vittima e il Fantasma. I bossoli, infatti, sono gli stessi rimossi dalla scena del crimine, dove sulla vittima erano stati sparati tre colpi, ma ne era stato trovato solo uno. Pierre cerca disperatamente di disfarsi di Tess portandola sul tetto dell’edificio, ma fortunatamente Logan O’Connor, il detective incaricato del caso, riesce ad arrivare in tempo per salvare la protagonista e arrestare il colpevole.

Nonostante il caso si sia concluso con successo, l’atmosfera tra Tess e Logan sembra carica di una certa tensione romantica. Sarà un arrivederci o un addio quello che abbiamo visto? A quanto pare solo un arrivederci.