Tina Anselmi a quasi 3 milioni batte Canale 5; Le Iene al terzo posto

Gli ascolti del 25 aprile 2023: ecco i dati della prima serata, vince Rai 1 con Tina Anselmi

Giornata di festa il 25 aprile, giornata di rientri. Giornata anche di ascolti non molto esaltanti in prima serata ma c’è stato anche di peggio! Gli ascolti del 25 aprile 2023 consacrano Rai 1 rete più vista con il film Tina Anselmi che ha raccontato la storia di una donna che è stata fondamentale per il nostro paese. Una storia di politica, di impegno civile, di forza e coraggio, quella di Tina Anselmi, che è stata prima in tante cose. Una storia che ieri è stata seguita da quasi 3 milioni di spettatori. La Rai sceglie sempre le storie giuste da raccontare ma dovrebbe farlo con maggiore coraggio e con più modernità. Spesso le storie di donne del passato, che hanno scritto la storia, vengono raccontate con una patina di polvere e di vecchio che scoraggia soprattutto le nuove generazioni alla visione ed è un peccato. In ogni caso, Rai 1 batte Canale 5 per un soffio mentre sul terzo gradino del podio, si piazzano Le Iene con una nuova puntata in diretta anche il 25 aprile su Italia 1. Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti gli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 25 aprile 2023: ecco i dati auditel

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha conquistato 2.878.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Luce dei Tuoi Occhi 2 si ferma leggermente più indietro ma è in linea con il dato delle prime due puntate con una media di 2.552.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Sono vicine per spettatori la distanti per share Italia 1 e Rai 2. Su Rai2 Dalla Strada al Palco è la scelta di 1.158.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Le Iene raggiunge 1.344.000 spettatori e il 10.2% .

Restano indietro tutti i talk politici. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 833.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 743.000 spettatori (5.3%). Su La7 DiMartedì raccoglie 973.000 spettatori pari al 5.9%. Floris fa meglio degli altri.

Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 286.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Miami Beach interessa 255.000 spettatori (1.4%). Testa a testa anche in questo caso.