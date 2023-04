Scatta ancora la censura a Uomini e Donne: tra Riccardo e Armando più di quello che abbiamo visto

Ennesima rissa censurata a Uomini e Donne tra Riccardo e Armando ma su Canale 5 si è visto molto poco

Ed è finita anche questa volta a taralluci e vino, ma ce lo aspettavamo…Uomini e Donne, il noto dating show di Maria De Filippi, continua a tenere banco tra le cronache rosa. Anche l’ultima puntata, andata in onda oggi, non è stata da meno. Come riportato ieri, a centro studio si è consumata una forte discussione tra Aurora e Armando, protagonisti del Trono Over, la cui antipatia reciproca è nota da tempo. Nella puntata odierna, la situazione si è nuovamente accesa quando la Dama e il Cavaliere hanno ripreso a litigare, coinvolgendo anche Lucrezia, che in passato ha frequentato Armando. A quel punto è intervenuto Riccardo, che ha cercato di placare gli animi, ma il suo intervento ha scatenato una vera e propria rissa tra lui e Armando. Del resto che tra i due non corre buon sangue, anche per via di quello che successe ai tempi tra Armando e Ida, è noto a tutti. Non a caso il bel tarantino ha ribadito che ha sopportato per sei anni e che alla fine è esploso. Ma abbiamo davvero visto tutto quello che è successo nello studio, nella puntata in onda oggi, 28 aprile 2023 su Canale 5?

A Uomini e Donne l’ennesima censura

La situazione è presto degenerata, costringendo la stessa Maria De Filippi a intervenire per riportare la calma. La rissa è stata subito al centro dell’attenzione dei social, dove molti utenti hanno notato un particolare curioso: sembra infatti che la produzione abbia scelto di tagliare gran parte della rissa, mostrando solo qualche istante in TV. Secondo alcune fonti, la lite sarebbe stata molto più accesa e lunga di quanto trasmesso in onda. E infatti le anticipazioni avevano raccontato dei due cavalieri, che per l’ennesima volta, erano arrivati alle mani. Tanto che c’era stato l’intervento di altre persone…

Nonostante la violenta discussione, alla fine i due Cavalieri si sono riappacificati, stringendosi la mano. Riccardo, una volta placatosi, ha deciso di concentrarsi sulle Dame che sta frequentando in questi giorni, mentre invece Armando ha continuato nella sua guerra contro Aurora. E infatti c’è stata persino una telefonata a Lucrezia per confermare o smentire la versione di Aurora e quella di Armando.