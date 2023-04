Elio ha denunciato Tina Cipollari dopo la lite furiosa e le offese? Lo spiffero

E' vero che Elio ha deciso di denunciare Tina dopo quello che è successo a Uomini e Donne? La Cipollari non teme la querela

La furiosa lite tra Tina Cipollari ed Elio, il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è diventata l’argomento più discusso del momento. Del resto dopo quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne del 27 aprile 2023, c’era da aspettarselo. Picchi di ascolti è vero, ma anche picchi di maleducazione nello studio di Canale 5 con parole molto offensive che fanno sorridere si, ma anche riflettere sui contenuti spesso, troppo verbalmente violenti del programma. Tutto è cominciato quando il Cavaliere ha invitato a cena Paola, ma è stata proprio la storica opinionista del programma a inserirsi nella conversazione. Ciò che è iniziato come un semplice confronto si è rapidamente trasformato in un’accalorata discussione, che ha portato Elio a minacciare di querelare Tina. A quanto pare le minacce si sono poi dimostrate reali, tanto che realmente Elio avrebbe deciso di agire legalmente contro Tina. La romana ieri nello studio di Canale 5 aveva invitato Elio a denunciarla, che non se ne sarebbe fatta un problema.

Uomini e Donne: Elio ha davvero denunciato Tina?

Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per calmare gli animi e cercare di far ragionare il Cavaliere. Tuttavia, sembra che le cose non siano ancora state risolte, visto che Elio avrebbe deciso di passare alle vie legali e denunciare l’opinionista.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da AnticipazioniTv.it, sembra che Tina abbia ricevuto una diffida dai legali di Elio, che non sembra essere intenzionato a sorvolare sulla questione. Nonostante tutto ciò, al momento non si conoscono con precisione i dettagli di quanto accaduto tra i due in studio.

Certamente, la lite tra Tina e Elio sarà al centro delle prossime registrazioni del dating show di Canale 5, che si terranno durante il fine settimana. Elio aveva già chiesto nelle passate registrazioni di poter visionare i filmati per dimostrare che Tina era stata trpppo aggressiva e offensiva nei suoi confronti…Restate sintonizzati per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda. Vi ricordiamo che Uomini e Donne non andrà in onda il primo maggio, si torna su Canale 5 il 2 maggio con le ultime puntate di questa edizione.