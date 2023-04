Tina Cipollari esplode contro Elio: “Sei una merd*”. Lui minaccia querele, Gemma interviene

A Uomini e Donne ennesimo show di Tina Cipollari questa volta contro Elio: tra i due volano paroloni e minacce di querela

Che apertura scoppiettante nella puntata di Uomini e Donne in onda il 26 aprile 2023. Chi aveva sentito la mancanza del programma di Maria de Filippi in questo ponte, si è certamente rifatto con una puntata iniziata nel migliore dei modi, con lo scontro tra Elio e Tina Cipollari. Il cavaliere è stato da subito attaccato da Gianni e da Tina per il suo comportamento ambiguo nei confronti di Gemma Galgani, dopo quello che era successo nella precedente registrazione con Paola. Poi però è successo altro. Elio ha iniziato a parlare di quelle che erano state le offese fatte da Tina nella puntata precedente e ha usato una espressione che ha fatto infuriare l’opinionista di Uomini e Donne. Quando le ha detto “a bella” tipica espressione romana dalle possibili interpretazioni, la Cipollari non ci ha visto più. Tra i due sono volate parole parecchio offensive. “Che incoerente che sei. Quanto sei penoso, quanta rabbia che mi fai” aveva detto la Cipollari. Elio ha quindi subito ribattuto: “Bella vatti a vedere la registrazione”. Da qui, l’inferno.

Tina perde la bussola contro Elio: le durissime parole

“Intanto ‘bella’ lo dici a tua sorella, non a me str**zo. Ma chi te la da questa confidenza? Sei un str**zo, stai calmo, stai tranquillo” ha detto Tina Cipollari. I toni si sono parecchio alzati tanto che Elio poi, continuando a dire di esser stato offeso nella precedente registrazione, ha puntato il dito contro Tina:“Vai a scuola, che te la sarai rubata la terza elementare”. Non è mancata la reazione furiosa di Tina, che ha sbottato affermando: “Pezzo di m**da. Sei una m**da di uomo, perché continui a offendere una donna”. Elio ha continuato a dire di essere conosciuto in tutta Italia, di aver subito offese degne di una possibile querela. I toni sono alzati di molto, tanto che anche Gianni Sperti ha invitato Elio a usare un altro tono. Lo ha fatto persino Gemma Galgani, prendendo le difese di Tina, inaspettatamente. Ha ricordato a Elio che Tina svolge il suo ruolo di opinionista e che non bisognerebbe mai rivolgersi comunque a lei andando oltre.

Ha provato a riportare la calma in studio anche Maria de Filippi che ha spiegato a Tina che Elio non ha usato quell’espressione come ha inteso lei e che forse era il caso di tornare su un altro binario. Ma l’ira funesta di Tina non si è placata tanto che è arrivata a invitare Elio a querelarla, se ci tiene poi così tanto.