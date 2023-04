Gemma e Giorgio prove di riavvicinamento? La Galgani ricorda la prima notte insieme

Gemma e Giorgio, ci risiamo? Possiamo riavvicinamento tra i due? Il gabbiano tornerà a Uomini e Donne?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ex protagonisti di Uomini e Donne, potrebbero ritrovarsi nuovamente nel noto dating show condotto da Maria De Filippi. Questa ipotesi sta infatti facendo sognare i fan dei due ex fidanzati, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da entrambi. In particolare, Gemma ha rivelato in un’intervista al magazine del programma i dettagli della loro storia d’amore, soprattutto ricordando quella notte che hanno vissuto insieme la prima, descrivendola come “magica, indimenticabile e romantica“. Che Gemma non abbia mai dimenticato Giorgio, è chiaro a tutti, anche se in questi anni, ha provato a rimettersi in gioco, mai nessuno ha rubato il suo cuore, mai nessuno le ha fatto vibrare l’anima…Ma le parole di Gemma al Magazine Uomini e Donne, hanno fatto pensare ai fan di un possibile ritorno del “Gabbiano” nel cast del Trono Over di Uomini e Donne; al momento la dama torinese non si è ancora espressa in merito. E come detto qualche giorno fa anche su queste pagine, se mai dovesse accadere, accadrà a settembre, non di certo quando manca solo un mese alla fine delle registrazioni.

La Galgani, ripensando a quella notte, ha parlato di “desiderio quasi incontrollabile” tra lei e Giorgio. Insomma aveva ragione Tina quando qualche settimana fa le faceva notare che il buon Silvio, arrivato per lei da Novara, semplicemente non le piaceva, perchè se le fosse piaciuto, non ci avrebbe pensato due volte a lasciarsi andare…

Uomini e Donne: Gemma ripensa a Giorgio

Non c’è solo l’intervista di Gemma Galgani…Giorgio Manetti ha dichiarato di essere pronto a rimettersi in gioco nel programma in cui ha conosciuto Gemma, e di essere propenso a un incontro con lei. Tuttavia, ha sottolineato che sarebbe necessario un primo passo da parte della dama, visto che è stata lei ad interrompere la loro relazione.

Nonostante ciò, i fan continuano a sperare in un possibile ritorno della coppia sul piccolo schermo, e interpretano le parole di Gemma come un possibile indizio della sua disponibilità. In ogni caso, al momento non è ancora dato sapere se questa ipotesi si concretizzerà.

Intanto, la descrizione della prima notte d’amore tra Gemma e Giorgio, avvenuta circa 8 anni fa ( e noi siamo qui ancora a parlarne), ha suscitato grande interesse tra i fan del programma, che si sono lasciati coinvolgere dalle parole romantiche della dama. Sarà interessante vedere se queste emozioni potranno riportare il “Gabbiano” a corteggiare Gemma a Uomini e Donne… Giorgio aveva anche detto che a suo dire, Gemma è interessata a stare nel programma e che difficilmente lo lascerà…