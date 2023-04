Giorgio Manetti perdona Gemma e pensa a un gran ritorno a Uomini e Donne ma lancia una stoccata

E' davvero possibile pensare che rivedremo il gabbiano a Uomini e Donne? Le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani

E’ davvero possibile pensare che per Giorgio Manetti si riaprano i cancelli degli Elios di Roma e che il cavaliere toscano possa tornare alla corte di Maria de Filippi? Il bel Manetti ha rilasciato pochi giorni fa una intervista per Nuovo Tv rimbalzata da un sito all’altro e le speranze del pubblico si sono riaccese. Il gabbiano tornerà a volare sui cieli romani? Chissà, forse nella prossima stagione televisiva, visto che ormai, manca solo un mese al gran finale di Uomini e Donne e una manciata di puntate da registrare. Difficile che Giorgio “sprechi” il gran ritorno così, si farà desiderare. Ma siamo davvero tutti pronti a rivedere Giorgio davanti a Gemma Galgani, succederà? Innanzi tutto capiamo da che cosa nasce questa notizia; sul settimanale Nuovo Tv in edicola questa settimana si legge: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“. Diciamo che se tutti gli ex di Gemma dovessero perdonarla e poi rientrare, quello studio sarebbe parecchio intasato. Ma ci sono altre parole del Manetti che lascerebbero pensare a un ritorno nello studio di Uomini e Donne ( anche perchè a quanto pare le porte del Grande Fratello VIP non si sono aperte e neppure lo sbarco in Honduras è arrivato, quindi urge alternativa).

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Otto anni dopo a quanto pare, siamo ancora qui, a parlare di quella disfatta, di quella Caporetto che portò Gemma a tirare troppo la corda, perdendo il grande amore della sua vita. Ce lo ricorda Giorgio che dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti commenta: “Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma“.

E poi la stoccata a Gemma ma anche un ramoscello d’ulivo: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.