Tra Paola Barale e Gianni Sperti è finita per un altro uomo?

Cosa ha voluto dire Gianni Sperti sulla fine del matrimonio con Paola Barale?

Ancora una volta nell’intervista a Verissimo a Gianni Sperti arriva la domanda sul matrimonio con Paola Barale, sul perché è finita. Aveva 25 anni quando ha sposato Paola Barale, pensava sarebbe stato per sempre. “Ero molto innamorato e mi sono sentito molto amato”. Perché è finita? E’ questa la stessa domanda da sempre. Si è detto tanto sulla fine delle loro nozze. Non sono rimasti amici. Paola Barale e Gianni Sperti non si sono più rivisti, nessun legame, non hanno avuto modo di incontrarsi nemmeno nel lavoro. E se le coppie prima si sacrificavano per restare insieme per sempre, tra lui e Paola non è stato così. Hanno due opinioni diverse e Sperti non è poi così diretto nel dire la sua verità.

Gianni Sperti a Verissimo, il matrimonio con Paola Barale

“Ci possono essere tanti motivi, io mi metto sempre in discussione. Posso non essere stato l’uomo perfetto o forse ha trovato un altro uomo, un uomo migliore, si è innamorata di un’altra persona e davanti all’amore non puoi fare nulla… poteva succedere a me è successo a lei”.

Silvia Toffanin è interdetta, chiede al suo ospite se ha capito bene: che tra lui e Paola Barale è finta per colpa di un’altra persona. “No, non è finita per un’altra persona, probabilmente se finisce un rapporto finisce perché ci sono cose che tendi a cercare altrove, magari no se ti innamori di un’altra persona è perché qualcosa non funziona quindi, a me piace comunque accettare il fatto che la colpa sta sempre al 50%”.

Non si sono più rivisti, da 20 anni non si parlano, non si sono mai cercati. Gianni Sperti ricorda solo le cose belle, del loro matrimonio ha in mente subito dei toast che Paola Barale preparava perfetti, delle risate, della loro complicità. “Di quel rapporto io ricordo le risate che ci facevamo, ricordo quanto eravamo divertenti, ricordo la complicità perché ci dicevamo quasi tutto e ricordo quando siamo andati a Roma a fare Buona Domenica e lei ha avuto un po’ un trauma trasferendosi a Roma e la prima notte nell’hotel a Roma io mi attaccai ad una per farla ridere e mi ricordo che si mise a ridere. Era questo il nostro rapporto. Ho questi ricordi ma certo questo non vuol dire che non ci siano stati momenti difficili, che non ci siano stati atteggiamenti che non mi sono piaciuti, che non ci siano stati comportamenti secondo me inadeguati e parole forti che mi hanno ferito… certo che sì ma devo entrare nel dettaglio e raccontarti la storia e mi vengono in mente perché se io ci penso così in generale io penso solo alle cose belle, alla parte bella del matrimonio”. Ma ricordiamo che Paola Barale non la pensa così, nella sua intervista a Verissimo ha parlato di prese in giro, perché la gente non ha il coraggio di dire la verità.

Sperti riascolta l’intervista dell’ex moglie e a lui dispiace se dopo tanto tempo Paola non è serena e ha ancora del rancore. E’ evidente che non hanno mai chiarito.