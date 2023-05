Elenoire Casalegno stava per perdere sua figlia ma ha perso l’amore del padre

Elenoire Casalegno stava per perdere sua figlia ma racconta anche dell'amore finito con il padre

A Verissimo Elenoire Casalegno parla di sua figlia Swami, oggi è grande, vive già da sola, ammette che è stata dura, che i primi 6 mesi è stato difficile ma oggi è felice. Elenoire Casalegno si sta godendo anche le serate a casa da sola, i momenti che non ha mai vissuto prima, ovviamente è serena sua figlia sta bene, si sta realizzando, è cresciuta. Fa un passo indietro nel tempo e ricorda quando era incinta all’ottavo mese ed ebbe una paura fortissima, stava bene ma sentiva che c’era qualcosa di strano. Chiamò la sua ginecologa che cercò di tranquillizzarla, era tutto normale, era solo l’ansia perché si avvicinava il parto. Poi più tardi la dottoressa le disse di andare in ospedale, di fare un tracciato, così avrebbe dormito tranquilla. Durante il controllo tutto precipitò.

Elenoire Casalegno a Verissimo parla di sua figlia

Quando Elenoire si metteva di lato sul lettino il battito della bimba spariva. Ringo era lì con lei, stava per andare via, doveva lavorare. La dottoressa lo inseguì, gli disse che avevano pochi minuti di tempo per salvare la piccola, Elenoire doveva essere operata d’urgenza. Attimi di paura e in sala operatoria è stato chiaro tutto, la piccola Swami ha rischiato davvero la vita, aveva un doppio giro di cordone al collo, era in sofferenza, se avessero tardato ancora il finale non sarebbe così bello come lo racconta oggi la Casalegno.

Era un bellissimo amore quello con Rigno ma è finito presto ed Elenoire Casalegno confessa che è durata fino a quando lei l’ha sopportato ma lo dice ridendo. Sono stati bravissimi a non farsi mai la guerra, non era sposati, non sono mai andati da un avvocato, non c’è stato mai bisogno che qualcuno dicesse loro come dovevano fare i genitori. Si vogliono un gran bene ma lei non ha più trovato un altro compagno con cui desiderare un altro figlio. Non vuole diventare nonna presto come Michelle Hunziker, no, desidera che sua figlia viva la sua giovane età. Anche se lei è una madre felice, Swami deve esserlo di più e attendere il tempo giusto per essere mamma. Guarda il video che Verissimo ha preparato per lei e si commuove, dolcissima.