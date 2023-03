Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno già pronte a diventare nonne come Michelle Hunziker?

Come Michelle le due amiche Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno sono pronte a diventare nonne?

Un’amicizia che dura da tanti anni, Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno oggi sono come sorelle. Tutto è iniziato con Jammin, quasi 30 anni fa, un programma musicale che le ha fatte incontrare; non si sono più lasciate. A Verissimo una sorpresa per entrambe, i video messaggi dei loro figli, Brando e Swami. Il figlio di Samantha De Grenet sta per compiere 18 anni, Swami ha 23 anni. Si immaginano nonne come sta per diventare Michelle Hunziker? Per carità, la Casalegno fa un appello a sua figlia: “Non mi interessa, io non vorrei in questo momento no, quindi, Swami se mi ascolti non ripercorrere le orme della mamma… si può cambiare”. Elenoire Casalegno aveva proprio 23 anni quando è diventata mamma. “Ero veramente giovanissima e tra l’altro ho voluta e cercata, un desiderio che avevo e che ho realizzato”. Racconta del rapporto che ha con sua figlia: “Adesso un buon rapporto ma c’è stato un momento ovviamente conflittuale tra madre e figlia perché io lo dico sempre che avere un figlio maschio è molto più semplice rispetto ad una femmina. Però poi ci si ritrova e ci si comprende. Ecco op a volte la osservo e vedo delle grandi differenze ed ho imparato ad accettare anche le persone grazie a lei. Le persone che magari hanno un’opinione differente dalla mia… prima facevo fatica e mia figlia in questo mi ha volontariamente o involontariamente insegnato. mi ha aiutato”.

Samantha De Grenet pronta a diventare nonna

Al contrario dell’amica la De Grenet si vede nonna: “Sì sono pronta infatti proprio l’altro giorno parlavamo di questo, di diventare nonna presto e dicevo che per Michelle è bello giovane e già nonna è fantastico. Se fosse per me mi piacerebbe diventare nonna come immaginario ma se penso a mio figlio così giovane con un figlio ti direi di no. Però non mi spaventa il tempo che passa lo guardo e mi piace”.

Scherzano anche sull’essere suocera e Samantha non ha dubbi, se sua nuora le piacerà sarà una suocera perfetta, ma solo se le piacerà.

Elenoire Casalegno invece sa già che non è una brava suocera, ha sempre da ridire ma ha imparato a non intromettersi. Le uniche cose che ripete sempre a sua figlia è di stare solo con bravi ragazzi, che la rispettino ma soprattutto che sia lei a rispettare se stessa. Gli errori ci saranno, tutto normale, devono esserci.

Nei video messaggi Swami e Brando le prendono in giro ma le due mamme vip si emozionano, non si aspettavano questa sorpresa.