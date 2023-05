Francesco Pannofino a Verissimo: ha sposato Emanuela Rossi due volte, perché si erano lasciati

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi si sono sposati, separati e sposati di nuovo. L'attore lo racconta a Verissimo

Francesco Pannofino a Verissimo ha raccontato molto della sua vita privata, emozionato nel vedere le immagini con sua moglie, Emanuela Rossi. Si sono conosciuti durante il doppiaggio di un famoso film, giorno dopo giorno è nato il loro amore, una storia importante ma sempre con alti e bassi, in parte ancora oggi anche se Francesco Pannofino ed Emanuele Rossi hanno finalmente imparato a risolvere senza arrivare alle crisi. Non fa grandi giri di parole l’attore mentre svela le date del loro amore: si sono sposati due volte. In genere le coppie si sposano due volte per confermare la scelta fatta, loro invece si erano lasciati, si erano separati ma poi hanno capito che non potevano restare distanti.

Francesco Pannofino a Verissimo

“Ci siamo messi insieme nell’89 e ci siamo sposati per la prima volta nel ’97. In quegli otto anni ci sono stati diversi tira e molla, finché è nato nostro figlio Andrea” ha raccontato Pannofino ammettendo tutti i momenti difficili del loro rapporto. Quando però sono diventati genitori di Andrea è stato diverso, doveva essere diverso.

Si sono lasciati nel 2006, si sono separati per poi tornare insieme e sposarsi una seconda volta nel 2011. “Siamo sempre stati un po’ litigarelli, ora con l’età un po’ meno perché impari a lasciarti scivolare le cose addosso”.

Francesco racconta di un altro grande amore, della sua mamma che non c’è più dallo scorso dicembre. E’ stata una mamma dolcissima: “mi manca da morire e poi più passa il tempo e più mi manca e non pensavo così…”. E’ la dolcezza che aveva che gli resta più di tutto. Aveva una malattia ma dopo il covid ha iniziato a stare peggio, hanno fatto di tutto per lei ma non c’è stato niente da fare. L’ultima vista che l’ha vista è stato a Natale, lei è andata via per sempre due giorni dopo mentre Francesco era a Torino per lavoro. Non ha sensi di colpa, sa che lui e suo fratello hanno fatto di tutto per la madre.