Il lungo week end di Verissimo: tutti gli ospiti del 6 e 7 maggio

Ecco tutti gli ospiti di Verissimo per le puntate del 6 e del 7 maggio 2023

Super impegno in questo fine settimana per Silvia Toffanin. La conduttrice infatti sarà in onda con Verissimo nei classici appuntamenti delle 16,30 sabato e domenica ma oggi, in occasione di una giornata storica, come quella per l’incoronazione di Re Carlo, la conduttrice, gestirà insieme ad altri amati volti di Canale 5, lo speciale Tg5 con Verissimo, per raccontare tutto quello che succederà in diretta. E poi si va in onda, come detto, con la classica puntata di Verissimo, prevista per le 16,30 circa. Ricordiamo che la programmazione di oggi di Verissimo prevede la messa in onda di Terra amara con un mezzo episodio mentre Beautiful non va in onda.

Torniamo però a Verissimo e vediamo quelle che sono le anticipazioni per le due puntate previste questo settimana con tutti gli ospiti del 6 e del 7 maggio 2023.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti di sabato 6 maggio 2023

Nel consueto appuntamento del sabato tutte le emozioni di Diletta Leotta, in attesa della sua prima bambina. Prima intervista in tv per la futura neo mamma. In studio anche Elenoire Casalegno; e a proposito di bambini e neo mamme ecco anche Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti, neo genitori del piccolo Noa Alexander. Prima intervista a Verissimo per Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. E ancora, in studio: Francesco Pannofino; e poi tra gli ospiti di oggi di Verissimo ci sarà anche Beppe Carletti con gli splendidi 60 anni dei Nomadi.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti di domenica 7 maggio 2023



Nel domenicale di Verissimo il racconto di Paola Barale, in uscita con il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo”. E chissà se la show girl non decida di rispondere alle parole di Gianni Sperti che proprio una settimana fa sempre a Verissimo, aveva parlato del loro matrimonio; e ancora la storia di una bella amicizia, quella tra Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo. Per Milena Miconi ritorno in poche settimane da Silvia Toffanin.

Inoltre, direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, la vita e il percorso artistico dei giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Infine, intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.

Appuntamento quindi alle 16,30 con la puntata classica di Verissimo mentre per chi vorrà seguire l’incoronazione di Re Carlo III u Canale 5, appuntamento alle 10.45.